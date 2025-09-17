Рекордный рост грузовых перевозок: Китай и Центральная Азия укрепляют логистические связи

В первые восемь месяцев 2025 года грузовые поезда между Китаем и Центральной Азией совершили 9626 рейсов через границу, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель установил новый рекорд за данный период. За это время было перевезено 751 000 стандартных контейнеров (TEU) грузов, отметив рост на 31,1% в годовом исчислении, сообщила China Media Group.

По состоянию на 31 августа грузовые поезда по маршруту Китай-Центральная Азия в общей сложности выполнили более 69 000 рейсов, перевезя свыше 5,19 млн TEU грузов.

Развитие таких ключевых маршрутов, как железная дорога Китай-Лаос и Транскаспийский международный транспортный маршрут, позволило поездам достигнуть более 100 городов в 11 азиатских странах. В Китае маршруты охватывают 128 городов в 28 провинциальных административных районах.

Если изначально в структуре товаров, перевозимых в Центральную Азию, преобладали базовые грузы, то теперь их номенклатура включает 22 основные категории, среди которых транспортные средства на новой энергии, фотоэлектрическая продукция и машинное оборудование.

На китайский рынок активно поступают товары из Центральной Азии: хлопчатобумажная пряжа, концентрат сурьмы, гранулы пшеничных отрубей, ячмень.

Эффективность перевозок продолжает расти. Например, время транзита грузового поезда из Ляньюньгана (восточно-китайская провинция Цзянсу) в Алматы (Казахстан) сократилось с 10 дней в 2014 году до 6 дней на сегодняшний день. С запуском в 2024 году специального поезда для трансграничной электронной коммерции путешествие из Иу (небольшой город в провинции Чжэцзян) до Ташкентского рынка в Узбекистане занимает всего 10 дней, а затраты на маршрут на 80% ниже, чем при авиаперевозках.

Развитие этих маршрутов не только усиливает экономические связи между Китаем и Центральной Азией, но и способствует глобальной торговле, повышая конкурентоспособность региона в международной логистике. ///nCa, 17 сентября 2025 г. (по материалам китайских СМИ)