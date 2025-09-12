В Ташкенте проходит первый Международный форум уполномоченных по правам ребенка стран Центральной Азии

11-12 сентября в Ташкенте проходит первый Международный форум омбудсменов стран Центральной Азии «Актуальные вопросы совершенствования механизмов защиты прав ребёнка в странах Центральной Азии: перспективы регионального сотрудничества детских омбудсменов».

Мероприятие проводит Уполномоченный по правам ребенка Олий Мажлиса Республики Узбекистан, при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

В работе двухдневного форума принимают участие уполномоченные по правам ребенка Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также детские омбудсмены Норвегии, Хорватии и Финляндии, которая в настоящее время председательствует в Европейской сети детских омбудсменов(ENOC), сообщает представительство ЮНИСЕФ Узбекистане.

Целью данного мероприятия является создание эффективной региональной платформы для диалога и взаимодействия уполномоченных по правам ребенка стран Центральной Азии. Это будет способствовать конструктивному обмену опытом в сфере защиты прав детей, оптимальному решению общих проблем, выработке единых подходов к противодействию общим региональным и транснациональным угрозам и вызовам, а также укреплению потенциала институтов детских омбудсменов стран Центральной Азии.

Повестка дня форума включает такие вопросы как национальный мониторинг ситуации детей в регионе; обеспечение безопасности детей в интернет-пространстве; эффективные механизмы предотвращения всех форм насилия в отношении детей; обеспечение доступа детей к к правосудию.

Ожидается, что по итогам форума будет принята Декларация детских омбудсменов стран Центральной Азии, направленная на дальнейшее укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере обеспечения и защиты прав ребёнка.

Форум детских омбудсменов стран Центральной Азии, организованный по инициативе Узбекистана, будет проводиться ежегодно. Следующий форум планируется провести в 2026 году в Казахстане.

***

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках форума провела встречу с детскими омбудсменами стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также с детскими омбудсменами Норвегии, Хорватии и Финляндии, которая возглавляет Европейскую сеть детских омбудсменов (ENOC).

В ходе встречи особо отмечены правовые основы защиты прав детей и эффективная реализация парламентского контроля в этой сфере.

Состоялся также обмен мнениями относительно сотрудничества с международными организациями в области защиты прав детей и активного участия парламента, государственных и негосударственных организаций в реализации рекомендованных ими мер. ///nCa, 12 сентября 2025 г.