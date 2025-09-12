Программа ЕС по управлению границами в Центральной Азии провела заключительную конференцию 10-го этапа в Кыргызстане

5 сентября 2025 года финансируемая ЕС Программа управления границами в Центральной Азии (БОМКА 10) завершила свой 10-й этап заключительной конференцией, состоявшейся в Бишкеке, Кыргызстан.

Конференция стала заключительной вехой на пути реализации Программы, на которой были сделаны выводы, проанализированы достижения и обсуждены будущие направления сотрудничества ЕС и Центральной Азии в области управления границами. В мероприятии приняли участие более 100 высокопоставленных представителей Министерств иностранных дел и национальных ведомств пяти стран Центральной Азии, Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, посольств государств-членов ЕС, международных организаций, Консорциума БОМКА и ассоциированных партнеров.

Открывая конференцию, представители Министерств иностранных дел государств Центральной Азии вместе с делегацией Европейского Союза в Кыргызской Республике подчеркнули символическое значение этого события.

“ЕС уже более 20 лет предоставляет лучшие европейские практики в области управления границами 5 странам Центральной Азии, и мы наблюдаем огромный прогресс в области управления и использования технологий. Мы продолжим предоставлять европейские и международные ноу-хау для укрепления безопасности и сотрудничества в регионе”, – заявил Ханс Фарнхаммер, временный поверенный в делах Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике.

Генерал Гунтис Пуятс, координатор проекта BOMCA 10 и начальник Государственной пограничной охраны Латвии, рассказал о достижениях Программы: “Программа BOMCA 10 была одним из самых амбициозных этапов Программы, а также одним из самых результативных. Благодаря участию более 7000 участников и разработке сотен стратегических и практических документов, этот этап привел к реальным, ощутимым изменениям в управлении границами в Центральной Азии. Это служит доказательством того, что региональное сотрудничество и современные технологии могут приносить долгосрочные результаты, укрепляя безопасность и доверие во всем регионе. Для партнеров-исполнителей программы БОМКА-10 было честью внести свой вклад в эти важные достижения и стать свидетелями совместного прогресса”.

На конференции были представлены достижения по всем четырем тематическим областям проекта. Учреждения-бенефициары из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана поделились практическими примерами применения рекомендаций БОМКА в повседневной деятельности – укреплении национальных систем управления границами, усилении региональной координации и развитии сотрудничества между сообществами.

Опираясь на основы, заложенные программой БОМКА 10, страны Центральной Азии имеют все возможности для улучшения управления границами, содействия экономическому развитию и укрепления регионального сотрудничества. Поскольку программа BOMCA завершила свой последний этап, Европейский союз подтвердил свою твердую приверженность продолжению сотрудничества с регионом и объявил о предстоящем следующем этапе этой флагманской инициативы. ///БОМКА