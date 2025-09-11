10 сентября 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с Постоянным Координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко и Специальным представителем Генерального секретаря ООН, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе. Встречи подчеркнули активную роль Туркменистана в глобальном и региональном сотрудничестве, особенно в контексте начавшейся 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе переговоров с Дмитрием Шлапаченко министр Мередов обсудил ключевые направления сотрудничества Туркменистана с ООН и её специализированными агентствами.

Была отмечена важность 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как ключевой международной площадки для обсуждения актуальных глобальных вопросов.

Обе стороны подчеркнули значение предстоящего заседания Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН», которое укрепит двусторонние связи.

В преддверии празднования 80-й годовщины создания ООН туркменская сторона выразила готовность оказать содействие в проведении запланированных мероприятий в стране.

В этот же день Рашид Мередов встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе. Во время беседы основное внимание было уделено Приоритетным позициям Туркменистана на 80-й сессии ГА ООН, многие из которых коррелируют с мандатом РЦПДЦА по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Мередов подтвердил готовность Туркменистана к активному взаимодействию с РЦПДЦА для реализации этих приоритетов.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября. Она проходит под девизом «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед». Неделя высокого уровня, когда в Нью-Йорке соберутся десятки мировых лидеров, пройдет с 26 по 30 сентября. ///nCa, 11 сентября 2025 г.