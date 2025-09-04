Выставка, посвященная древним цивилизациям Туркменистана, откроется в Риме в октябре

Выставка «Расцвет культур в Туркменистане: Маргиана бронзового века и Парфянское царство» откроется в Риме – в Палаццо дей Консерватори, Капитолийские музеи – 24 октября 2025 года, сообщает Итальянский археологический проект TAP-Togolok.

Мероприятие организовано Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Министерством культуры Туркменистана, ISMEO (Международной ассоциацией по изучению Средиземноморья и Востока) и CRAST (Туринским Центром археологических исследований и раскопок в странах Ближнего Востока и Азии).

Выставка призвана продемонстрировать богатое культурное наследие Туркменистана, уделяя особое внимание цивилизации Маргианы – это древнее государство, которое располагалось на территории современного Туркменистана в 5-3 веках до н.э. Часть экспозиции расскажет о Парфянском царстве, которое существовало на территории к югу и юго-востоку от Каспийского моря (современные Иран, Ирак, Афганистан, Туркменистан и Пакистан)в 250 г. до н. э. – 227 г.

Напомни также, что в мае 2025 года Министерство культуры Туркменистана заключило два важных соглашения с итальянскими институтами. Первое соглашение с ISMEO касается сотрудничества в области археологических исследований. Второе, с CRAST, укрепляет дальнейшее партнерство в этой же сфере.

Выставка в Риме обещает предоставить посетителям уникальную возможность познакомиться с древними цивилизациями, сформировавшими Туркменистан, способствуя более глубокому пониманию исторического и культурного значения страны.///nCa, 4 сентября 2025 г.