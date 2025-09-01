Си Цзиньпин выступил с Инициативой по глобальному управлению на встрече “ШОС плюс”

1 сентября в китайском Тяньцзине состоялась встреча в формате «Шанхайская Организация Сотрудничества плюс» (ШОС+) под девизом «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию».

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ключевой речью на саммите, предложив новую Инициативу по глобальному управлению, призванную сделать мировую систему более справедливой и рациональной.

В год 80-летия победы в Мировой антифашистской войне и основания ООН лидер Китая подчеркнул необходимость извлечения уроков из катастрофы двух мировых войн для построения будущего в духе мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, особенно в условиях, когда «мир вступает в новый период турбулентности, глобальное управление находится на новом перепутье».

В своем обращении к коллегам из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и приглашенным гостям Си Цзиньпин отметил, что мир сталкивается с новыми вызовами: менталитетом холодной войны, политикой силы, протекционизмом и турбулентностью. “История нас учит, что чем труднее времена, тем важнее придерживаться первоначальной цели мирного сосуществования и сохранять уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве, следует двигаться вперед в соответствии с логикой исторического прогресса и развиваться в русле тенденций эпохи”, – заявил он, подчеркивая необходимость следовать логике исторического прогресса.

Ключевые принципы Инициативы по глобальному управлению

В связи с этим Си Цзиньпин выступил с Инициативой по глобальному управлению, в рамках которой Китай готов со всеми странами создать более справедливую и рациональную систему глобального управления.

Председатель КНР предложил пять основных принципов для реформирования глобального управления:

– Суверенное равенство: Все страны, независимо от размера и мощи, должны иметь равные права на участие в принятии решений и получение выгод. Си Цзиньпин призвал повысить представленность развивающихся стран в международных отношениях.

– Соблюдение международного права: Необходимо строго следовать Уставу ООН и общепризнанным нормам, избегая двойных стандартов и навязывания внутренних правил отдельных стран.

– Многосторонность: Следует укреплять солидарность, выступать против унилатерализма и отстаивать авторитет и статус ООН, задействовать значимую, незаменимую роль ООН в глобальном управлении.

– Человекоцентричный подход: Реформы должны обеспечивать совместное участие народов всех стран, сокращать разрыв между Севером и Югом и защищать общие интересы.

– Ориентация на действия: Нужно координировать глобальные усилия для достижения реальных результатов, преодолевая фрагментацию.

Роль ШОС в глобальном управлении

Председатель КНР высоко оценил вклад ШОС в мировые дела. За 24 года существования организация придерживается “Шанхайского духа” – взаимного доверия, равенства и уважения к культурному многообразию. ” ШОС позиционирует себя как конструктивный фактор в становлении и реформирования системы глобального управления. “, – отметил он.

Си Цзиньпин призвал ШОС играть ведущую роль в реализации новой инициативы: «Ускоряющиеся тектонические перемены мирового масштаба требуют от ШОС играть ведущую роль, прежде всего в реализации Инициативы по глобальному управлению»:

– Безопасность: Необходимо руководствоваться принципами неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, комплексными мерами противодействовать всем видам угроз и вызовов, задействовать роль учрежденного Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности и Антинаркотического центра.

– Экономическое сотрудничество: Китай готов делиться своим рынком и реализовывать План действий по высококачественному торгово-экономическому сотрудничеству. Среди конкретных предложений – создание трех площадок сотрудничества в энергетике, зеленой промышленности и цифровой экономике, а также трех центров в научно-технических инновациях, высшем образовании и профессиональных квалификациях. В ближайшие пять лет Китай планирует проекты в фотоэлектричестве и ветряной энергетике мощностью свыше 10 млн кВт-ч, создание Центра сотрудничества по внедрению ИИ, применение системы Бэйдоу и участие в строительстве международной лунной станции.

– Культурные и гуманитарные обмены: Укреплять межцивилизационное взаимодействие. Китай проведет форумы по политическим партиям, зеленому развитию и традиционной медицине. В следующие пять лет планируется лечение 500 пациентов с пороками сердца, 5 тысяч операций по удалению катаракты и 10 тысяч скринингов рака для стран ШОС.

– Международная справедливость: ШОС должна противодействовать гегемонии и политике силы, претворять в жизнь настоящую многосторонность, служить несущей опорой для продвижения формирования многополярного мира и демократизации международных отношений.

Китай поддерживает сотрудничество с ООН, АСЕАН, ЕАЭС и СВМДА.

В завершение речи Си Цзиньпин процитировал китайскую мудрость: “Кто держит Великий Образ, к нему придут остальные”. ” Мы готовы со всеми партнерами выполнять международные обязательства и придерживаться величайшего идеала, защищать историческую правду, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, чтобы реформирование системы глобального управления и формирование сообщества единой судьбы человечества принесли реальную пользу всему человечеству”, – подытожил лидер КНР.

Участники саммита «ШОС+»

Во встрече формата «ШОС+» наряду с главами государств и правительств стран-членов (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь), приняли участие:

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, представляющий страну-наблюдателя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Тхонглун Сисулит, президент Мальдив Мохамед Муиззу, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлаин, премьер-министр Непала Кхадга Прасад Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, представляющие страны-партнеры по диалогу.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, а также представитель президента Индонезии, присутствующие в качестве гостей председательствующей стороны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руководители постоянных органов ШОС и других международных и многосторонних механизмов.

Как сообщает МИД КНР, все стороны высоко оценили и активно поддержали Инициативу глобального управления, предложенную Си Цзиньпином. Они отметили, что нарастающий дефицит глобального управления, вызовы устойчивому развитию, рост унилатерализма и подрыв авторитета ООН и международного права указывают на острую потребность мира в более эффективных концепциях и системах управления.

Успешный опыт ШОС, основанный на «Шанхайском духе», наглядно демонстрирует, что разные страны могут строить отношения на принципах взаимного уважения, доверия и обоюдной выгоды.

Стороны договорились усилить углубить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, сельского хозяйства, а также объединить усилия для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберпреступностью. Была подчеркнута важность укрепления гуманитарных обменов для сближения народов, дальнейшего усиления влияния ШОС и совместного содействия миру, развитию и прогрессу во всем мире. ///nCa, 1 сентября 2025 г.