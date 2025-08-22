В Авазе состоится трехсторонний саммит Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан 

22 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря пройдет трехсторонний саммит в формате «Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Ключевые темы повестки дня саммита охватывают углубление торгово-экономических связей, развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, сотрудничество в энергетической сфере, расширение гуманитарных обменов.

Ожидается подписание ряда совместных документов.

Напомним также, что 5 августа 2025 года в Авазе на полях Конференции ООН по РСНВМ-3 состоялась трехсторонняя встреча с участием председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова. ///nCa, 22 августа 2025 г.