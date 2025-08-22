TEKNOFEST 2025 в Стамбуле: грандиозный праздник технологий

Крупнейший в мире технологический фестиваль на этот раз пройдёт в Стамбуле, Турция. Фестиваль, ежегодно достигающий новых высот по количеству участников и масштабу, пройдёт в стамбульском аэропорту Ататюрка. На нём будут представлены новейшие разработки и изобретения в области авиации, космических технологий и оборудования, а также передовых систем.

«TEKNOFEST-2025», проводимый при поддержке Фонда турецких технологических групп и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, соберёт миллионы молодых талантов с 17 по 21 сентября. В рамках фестиваля пройдут технологические соревнования по нескольким перспективным направлениям, показательные выступления на воздушной технике, выставки авиационной и наземной техники, образовательные занятия, а также презентации. Кроме того, на фестивале будет работать площадка, знакомящая с небесными телами, специальные зоны, позволяющие испытать различные ситуации в любой точке и среде (симуляция). Всё это оставит незабываемые впечатления у участников и гостей фестиваля.

В рамках фестиваля команды со всего мира примут участие в технологических соревнованиях по 57 основным и 136 дополнительным направлениям. Им будет оказана финансовая поддержка на сумму более 85 миллионов лир, а победители получат призы на сумму более 65 миллионов лир.

Приглашаем вас принять участие в грандиозном событии — фестивале Teknofest-2025!

TEKNOFEST «Голубая Родина»

Фестиваль TEKNOFEST «Голубая Родина», посвященный морским и подводным технологиям, ждет вас 30–31 августа 2025 года на Стамбульской военно-морской верфи! Это уникальное мероприятие, которое пройдет впервые, всесторонне раскроет технологические и инженерные достижения Турции в морской сфере.

В рамках фестиваля гостей ждет множество интересных мероприятий и площадок: военно-морская выставка, включающая в себя экспозицию самых известных кораблей ВМС Турции, демонстрационные показы подводных атак и обороны, мероприятия, посвященные морской культуре, зоны виртуальной реальности, конференции и экскурсия «Голубая Родина» по разным эпохам. Молодые таланты, которые в будущем будут развивать военно-морские технологии, продемонстрируют свое мастерство в соревнованиях по беспилотным подводным системам, подводным ракетам и беспилотной морской технике!

Дополнительная информация о фестивале и условия участия в соревнованиях доступны на сайте: https://www.teknofest.org/tr/

///Посольство Турции в Туркменистане