Национальный Лидер Туркменистана встретился с Президентом Узбекистана (обновлено)

22 августа 2025 г., в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим с рабочим визитом для участия в саммите Туркменистана, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

В ходе встречи в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций обеих стран было отмечено что, эффективное сотрудничество между двумя странами основано на прочном фундаменте дружбы и политической воли к наращиванию взаимодействия на всех направлениях.

В начале беседы Бердымухамедов передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Узбекистана еще раз тепло поздравил руководство Туркменистана с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в начале этого месяца в Авазе.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления туркмено-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Отмечалось, что с начала этого года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил 700 миллионов долларов. С февраля между странами действует режим свободной торговли, в столицах работают торговые дома. Реализуются проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.

Завершается совместная работа для запуска в этом году торговой зоны «Шават – Дашогуз».

В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне отмечена важность продуктивного проведения заседаний межправительственных комиссий и Делового совета и ряда культурных мероприятий.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В данном контексте отмечена практическая значимость нынешних переговоров в формате «Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан».

На встрече в числе членов делегаций присутствовали:

C узбекской стороны:

Абдулазиз Камилов – советник президента Узбекистана по внешней политике Бахтиёр Саидов – министр иностранных дел Джурабек Мирзамахмудов – министр энергетики.

С туркменской стороны:

Мамметхан Чакыев – заместитель Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному сектору

Нокергулы Атагулыев – заместитель Председателя Кабинета Министров по торговому сектору

Рашид Мередов – заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел

Батыр Аманов – заместитель Председателя Кабинета Министров по нефтегазовому сектору.

///nCa, 22 августа 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Узбекистана)