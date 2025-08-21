От Жанаозена до Туркменистана: масштабная модернизация дороги облегчит торговые и туристические связи между Казахстаном и Туркменистаном

В Мангистауской области – приграничном с Туркменистаном регионе Казахстана – началась масштабная модернизация автодороги, соединяющей город Жанаозен с туркмено-казахстанской границей, сообщает телеканал «24KZ».

Трасса протяжённостью 164 километра является важной транспортной артерией, связывающей Казахстан и Туркменистан. На 114 километрах трассы проводится средний ремонт, а на оставшихся 50 километрах, где ранее отсутствовало асфальтовое покрытие, укладывается новый асфальт.

Обновлённая дорога значительно упростит и ускорит доступ к туристическим локациям региона, включая местную курортную зону Кендерли, а также к таможенному посту «Темір баба» на границе с Туркменистаном.

Работы по модернизации начались две недели назад. По словам Еркебулана Баймолдина, представителя подрядной организации, в текущем году планируется завершить ремонт 60 километров дороги, уложив 100 тысяч тонн асфальта. Все работы идут строго по графику. Полное завершение проекта намечено на конец 2026 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил завершить реконструкцию этой стратегически важной трассы в установленные сроки. Модернизация дороги связана с ростом внешней торговли между Казахстаном и Туркменистаном. В 2024 году товарооборот между странами превысил 555 миллионов долларов США, из которых 335 миллионов пришлось на экспорт. Однако текущее состояние трассы затрудняет транспортировку грузов, увеличивая время в пути.

Дархан Иманашев, председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол», пояснил: «На сегодняшний день 50 км вообще дорожного покрытия никакого нет. В связи с этим у нас задача в этом году по первому слою асфальта обеспечить полностью проезд на данном участке».

Как отметил Иманшев, на сегодняшний день проезд одного транспортного средства из-за плохого состояния дороги обходится примерно 5-8 часов. После завершения проекта это время сократится до 2-2,5 часов. Тем самым транзитная возможность данного участка увеличится в два раза.

Модернизированная дорога не только улучшит логистику и торговлю, но и сделает туристические направления Мангистауской области более доступными, способствуя развитию региона и укреплению добрососедских отношений между Казахстаном и Туркменистаном. ///nCa, 21 августа 2025 г.