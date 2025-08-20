Туркменистан утвердил Порядок ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии

1 августа 2025 года Министерство энергетики Туркменистана утвердило документ «Порядок ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и использования его данных». В документе определены требования к структуре, содержанию и ведению национальной базы данных по ВИЭ.

Кадастр будет служить централизованной системой информации о возможных и фактических площадках для размещения установок ВИЭ, их мощности и годовом объёме выработки энергии. Он также будет содержать данные о производителях энергии из ВИЭ в разрезе административно-территориальных единиц Туркменистана, а также сведения об используемых видах ВИЭ.

По данным Министерства, кадастр создаётся в целях:

оценки энергетического потенциала страны и эффективности использования ВИЭ

разработки государственных и региональных программ в области ВИЭ;

учета ВИЭ для обеспечения населения (в том числе труднодоступных районов) энергией;

анализа и прогнозирования сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух;

привлечения инвестиций в сектор и др.

Подготовка данного нормативного документа была осуществлена при поддержке проекта Европейского Союза «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», который представил рекомендации, ставшие основой для нового Порядка. Работа проекта велась в рамках технической помощи Туркменистану в области возобновляемой энергетики.

Кадастр будет вестись как в электронном виде на официальном сайте Министерства, так и на бумажных носителях, при этом регулярные обновления будут публиковаться в информационных бюллетенях. Данные будут носить открытый характер, за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством.

Ранее в этом году, на основе рекомендаций, подготовленных проектом SECCA, Министерство энергетики Туркменистана также утвердило два других нормативных документа: «Обеспечение гарантированного подключения установок по использованию возобновляемых источников энергии к государственным энергетическим системам» и «Правила по технике безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики». /// SECCA, 19 августа 2025 г.