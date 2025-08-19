Вода как стратегический ресурс: страны ЦА обсудили вызовы и решения на 90-м заседании МКВК в Казахстане

В курортном поселке Боровое Республики Казахстан 14 августа прошло 90-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), объединяющей Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Участники обсудили ключевые вопросы управления водными ресурсами в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также прогресс в реализации инициатив глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Заседание возглавил заместитель Премьер-Министра Казахстана Канат Бозумбаев. В состав членов МКВК вошли министры и высокопоставленные представители водохозяйственных ведомств стран региона: Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, Первый заместитель Министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоди Шоимзода, Председатель Государственного комитета водного хозяйства, хяким Лебапского велаята Дурды Генджиев, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев. Кыргызстан на заседании представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Дастан Станбекович Дюшекеев.

В работе комиссии также приняли участие руководители исполнительных органов МКВК, начальники бассейновых водохозяйственных объединений (БВО) «Амударья» и «Сырдарья», а также приглашенные эксперты из Исполнительного комитета МФСА и национальных министерств.

Открывая заседание, Канат Бозумбаев отметил, что текущий вегетационный период проходит в крайне напряженных условиях, а прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требует от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей.

Объем Шардаринского водохранилища опустился ниже среднемноголетних значений. Это уже не просто цифры – это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках МКВК, исполняются не в полном объеме, что приводит к серьезным трудностям в регулировании водных режимов. Я хотел бы подчеркнуть: время требует от нас большей динамики. Нужно не только обсуждать и планировать, но и принимать конкретные меры. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться в духе доверия и взаимопонимания, а совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона», — сказал Канат Бозумбаев.

Повестка дня включала четыре основных пункта. По первому вопросу — об использовании лимитов водозаборов и режимов работы водохранилищ на вегетационный период 2025 года — участники заслушали отчеты БВО «Сырдарья» и «Амударья». В решении отмечено принятие отчетов к сведению, а также необходимость совместных действий Казахстана и Узбекистана по установке гидропоста на границе для точного учета приточности воды к Шардаринскому водохранилищу до начала 2026 года. Кроме того, стороны договорились о синхронизации работы национальных гидрометслужб для улучшения прогнозирования и подготовки к будущим сезонам.

Второй пункт повестки был посвящен прогрессу в реализации задач, вытекающих из саммитов глав государств-учредителей МФСА в Туркменбаши (2018 год) и Душанбе (2023 год). Комиссия признала эффективность работы водохозяйственных ведомств и исполнительных органов МКВК. Членам комиссии поручено регулярно предоставлять информацию о ходе реализации инициатив на последующих заседаниях.

Третий вопрос касался дополнительных тем, в частности, деятельности рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

Наконец, участники определили место следующего, 91-го заседания МКВК — оно пройдет в Туркменистане, точные детали будут согласованы в рабочем порядке. Предложенная повестка дня включает итоги вегетационного периода 2025 года, утверждение лимитов на межвегетационный период 2025–2026 годов, продолжение обсуждения задач МФСА, дополнительные вопросы и планирование 92-го заседания.

МКВК, созданная в 1992 году, остается ключевой платформой для разрешения водных вопросов в регионе, способствуя устойчивому развитию и предотвращению конфликтов. ///nCa, 19 августа 2025 г.