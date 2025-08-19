Афганистан и Узбекистан подписали соглашения по развитию электроэнергетической инфраструктуры на сумму 243 миллиона долларов США

Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) и Министерство энергетики Узбекистана подписали четыре крупных соглашения на сумму 243 миллиона долларов, направленных на укрепление электроэнергетической инфраструктуры Афганистана путем строительства и расширения линий электропередачи и подстанций.

Соглашения, подписанные с узбекскими энергетическими компаниями Nego Energy и Uz Energy, направлены на расширение региональной энергетической взаимосвязанности и обеспечение более надежного электроснабжения афганских домохозяйств, предприятий и промышленности.

В соответствии с соглашениями, будут реализованы следующие проекты:

1. Строительство линии электропередачи 500 кВ «Сурхан – Пули-Хумри» протяжённостью 200,6 км и расширение подстанции «Ходжа-Алван»;

2. Расширение подстанции «Арганда» до 500/220 кВ и увеличение мощности до 800 МВА;

3. Строительство новой двухцепной линии электропередачи 220 кВ протяжённостью 125 км от подстанции «Бутхак» (Кабул) до подстанции «Шейх Мисри» (Нангархар);

4. Строительство подстанции 220 кВ «Шейх Мисри» (Нангархар) мощностью 2×25 МВА и 2×40 МВА.

Планируется, что эти проекты будут официально запущены во время Международной энергетической конференции в Кабуле 6-7 сентября 2025 года, а их завершение запланировано на первый квартал 2027 года.

Выступая на церемонии подписания, генеральный директор DABS д-р Абдул Бари Омар подчеркнул важность соглашений, назвав их “жизненно важными для обеспечения надежного электроснабжения Афганистана”. Он отметил, что новая инфраструктура ускорит рост в коммерческом, промышленном и сельскохозяйственном секторах, проложив путь к более активному национальному развитию.

Министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов подчеркнул стратегическую важность этих соглашений, назвав их результатом “тесного сотрудничества и постоянных усилий лидеров двух дружественных стран”. Он подчеркнул, что Узбекистан будет тесно сотрудничать с Афганистаном для обеспечения успешной реализации.

Наряду с указанными соглашениями, DABS также подписала 10-летний контракт на закупку электроэнергии с узбекскими компаниями.

По данным TOLONews, в настоящее время Афганистан производит 250 мегаватт электроэнергии и импортирует 800 мегаватт из Туркменистана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана, что ежегодно обходится в 250-280 миллионов долларов.

Для достижения энергетической самодостаточности Афганистану требуется от 6000 до 7000 мегаватт, при этом потенциальный спрос на электроэнергию вырастет до 10 000 мегаватт по мере роста промышленности.

Новые проекты знаменуют собой значительный шаг к сокращению этого разрыва, укреплению энергетической безопасности Афганистана и углублению регионального сотрудничества с Узбекистаном. ///nCa, 19 августа 2025 г.