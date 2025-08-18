Юные художники тюркского мира блистали на церемонии награждения в Актау

16 августа 2025 года в Актау, культурной столице тюркского мира, прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса юных художников тюркского мира на тему «Традиционные детские игры тюркского мира». Мероприятие стало ярким праздником творчества, объединившим более 40 талантливых юных художников из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции, отобранных из 2000 участников в ходе предварительного отбора.

На церемонии присутствовали Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и заместитель акима Актау Жусупов Бекзат Бакбергенулы. В своём выступлении Раев отметил важность самовыражения детей через искусство, подчеркнув: «Объединение нашей молодёжи через искусство способствует укреплению культурных связей тюркского мира». Жусупов поздравил юных участников конкурса и пожелал им дальнейших творческих успехов.

Победители конкурса

Гран-при

Фатима Ресулзаде (Азербайджан)

Карина Битнер (Казахстан)

Рейна Дмитриенко (Кыргызстан)

Данияр Курбанов (Узбекистан)

Бибинамат Аширова (Туркменистан)

Миясе Сена Оздемир (Турция)

Второе место

Айтач Меммедзаде (Азербайджан)

Милана Кубекова (Казахстан)

Асель Курманбекова (Кыргызстан)

Мохинабону Хожиакбарова (Узбекистан)

Айсель Семендерова (Туркменистан)

Марьям Федаи Сиахесталкхи (Турция)

Третье место

Мерьем Меммедли (Азербайджан)

Алуя Сагиева (Казахстан)

Фарида Жаныбекова (Кыргызстан)

Мария Онгарбаева (Узбекистан)

Вепа Гельдимухамметов (Туркменистан)

Хайрунниса Бёлюкбаши (Турция)

Юным художникам были вручены ноутбуки и памятные дипломы в знак признания их выдающихся работ. Результаты конкурса были подведены заранее, а награждение прошло в рамках торжественной церемонии в Актау. Мероприятие завершилось коллективной фотографией, запечатлевшей радость и гордость участников.

Это событие подчеркнуло силу искусства в укреплении культурного единства и поддержке творческого потенциала молодёжи тюркского мира. ///nCa, 18 августа 2025 г. (на основе пресс-релиза TURKSOY, фото – TURKSOY)

Несколько фото с церемонии: