Обзор экономических новостей Туркменистана: ключевые отрасли и достижения

Экономика Туркменистана продолжает демонстрировать устойчивый рост и развитие в ряде ключевых отраслей, включая строительство, нефтегазовый сектор, судостроение и пищевую промышленность. На основе последних сообщений в туркменских СМИ можно выделить значительные достижения в производственных мощностях, экспортном потенциале и внедрении современных технологий, что способствует диверсификации экономики и укреплению её конкурентоспособности.

Строительная отрасль: производство строительных материалов

Хозяйственное общество «Ак Булут» в Койтендагском этрапе Лебапского велаята занимает важное место в строительной отрасли Туркменистана. Предприятие обладает мощностями для производства 50 тысяч тонн сухих строительных смесей и 4 миллионов квадратных метров гипсокартона ежегодно. Это позволяет обеспечивать строительный рынок не только Лебапского велаята, но и всей страны. Основное сырье — гипс — добывается из богатых месторождений Койтендагского этрапа.

Производство оснащено высокопроизводительным и экологически чистым оборудованием от ведущих компаний Китая, Германии и Турции. Все этапы производства контролируются цифровыми системами, что повышает эффективность и качество продукции. Предприятие активно экспортирует свою продукцию в страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), а также в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, налаживаются экспортные связи с Грузией.

«Ак Булут» обладает сертификатами соответствия международным стандартам, включая ISO 9001 (менеджмент качества), ISO 14001 (экологический менеджмент) и ISO 45001 (охрана труда и техника безопасности). Летом 2025 года предприятие запустило производство двух новых видов продукции: подвесные потолки «Baffle», которые придают декоративный вид зданиям, и настенные панели «Boardline» с огне- и влагостойкими свойствами.

Нефтегазовый сектор: восстановление и рост добычи

Нефтегазовая отрасль остаётся основой экономики Туркменистана. Управление капитального ремонта скважин месторождения Готурдепе, входящее в состав концерна «Туркменнебит», за январь–июль 2025 года восстановило и ввело в эксплуатацию 122 скважины, ранее снизившие дебит. Это позволило увеличить добычу углеводородов: за указанный период было добыто более 49,18 тысяч тонн нефти, что на 14,3% превысило плановые показатели (43 тысячи тонн).

Месторождение Готурдепе за западе Туркменистана, считающееся одним из крупнейших в Центральной Азии, в следующем году отметит 70-летие с начала своей промышленной эксплуатации.

Судостроение: сертификация и новые проекты

Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» (АООТ) успешно завершил сертификацию сотрудников по современным неразрушающим методам контроля качества, включая ультразвуковую и магнитопорошковую технологии. Обучение проводилось в рамках проекта по строительству двух новых сухогрузных судов грузоподъёмностью 6100 тонн. Эти методы обеспечивают надёжность сварочных швов и долговечность судов.

Пищевая промышленность: расширение ассортимента и качества

Частные компании, работающие в пищевой промышленности Туркменистана, продолжают демонстрировать прогресс благодаря внедрению современных технологий и расширению производственных мощностей. Компания «Täze aý» в Марыйском велаяте производит до 30 тонн колбасных изделий в сутки, а также широкий ассортимент кондитерских изделий, включая кексы, вафли, печенье и конфеты. Предприятие также выпускает 18 видов молочной продукции, таких как кефир, сметана, сыр, брынза и мороженое, которое пользуется высоким спросом благодаря качеству, соответствующему самым строгим требованиям потребителей. Производственные линии оснащены высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских, российских и турецких компаний.

ИП «Elin» также вносит значительный вклад в пищевую промышленность, производя молочные продукты и колбасные изделия. На территории более 5,5 гектара расположены цеха, оснащённые инновационным оборудованием из Германии и Турции. Ежедневно предприятие выпускает до 3 тонн айрана в удобной упаковке, а в ближайшем будущем планирует запустить производство двух видов голландского сыра, что расширит ассортимент и укрепит позиции компании на рынке. ///nCa, 15 августа 2025 г.