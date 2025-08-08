Пресс-конференция в Авазе: Конференция ООН дарит новую надежду для стран, не имеющих выхода к морю

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

В Авазе завершилась Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ-3), которая стала исторической вехой для 600 миллионов человек в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ-3).

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся после заключительной сессии, было отмечено принятие перспективной Авазинской программы действий (АПД), Авазинской политической декларации, призванной определить устойчивое развитие на предстоящее десятилетие.

Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ-ООН), выступила с убедительным заявлением, отметив, что Аваза, город, ассоциирующийся с оздоровлением и туризмом, теперь символизирует “новую надежду и новые возможности” для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Конференция, названная самой масштабной и инклюзивной из когда-либо проводившихся для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, собрала более 5700 участников из 103 стран, включая 30 из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 16 глав государств и правительств, 3 вице-президентов, 108 министров, более 100 членов парламента, 29 международных организаций и более 450 неправительственных организаций

Это четырехдневное мероприятие стало центром инноваций и целеустремленности, в ходе которого было достигнуто несколько новаторских результатов:

• Первый Международный день осведомленности о потребностях РСНВМ: исторический момент, посвященный уникальным вызовам и жизнестойкости РСНВМ.

• Новая группа по переговорам по климату: Создана в рамках РКИК ООН для расширения доступа РСНВМ к климатическому финансированию.

• Глобальная деловая сеть РСНВМ: создана для содействия устойчивому экономическому партнерству.

• Инвестиции в инфраструктуру в размере 10 миллиардов долларов: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций объявил о выделении средств на укрепление инфраструктуры РСНВМ.

Пять ключевых результатов:

1. Создание региональных центров сельскохозяйственных исследований.

2. Создание механизма инвестиций в инфраструктуру и финансирования.

3. Начало работы комиссии высокого уровня по вопросам свободы транзита.

4. Специальная программа ВТО по поддержке торговой интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

5. Формирование переговорной группы РКИК ООН по обеспечению финансирования в области изменения климата для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Принимающая страна, Туркменистан, также продемонстрировала новые инициативы в области экономики замкнутого цикла, устойчивого транспорта и медицины, подтвердив свою приверженность глобальному прогрессу.

Фатима подчеркнула, что успех Авазинской программы действий зависит от коллективных усилий заинтересованных сторон. Правительствам настоятельно рекомендуется включить обязательства в национальную политику, парламентариям – выделять бюджеты, частному сектору – инвестировать в устойчивые цепочки создания стоимости, а гражданскому обществу и молодежи – способствовать всеобъемлющему прогрессу. Организация Объединенных Наций через КВПНРМ-ООН будет руководить общесистемной координацией, обеспечивая четкие этапы, подотчетность и отслеживание прогресса.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выразил гордость за проведение конференции, охарактеризовав АПА как ориентированный на конкретные действия документ, который закладывает прочную основу для будущего. Он отметил оживленные дискуссии на пленарных заседаниях, параллельных мероприятиях и платформах заинтересованных сторон, которые привели к появлению разнообразных идей со стороны правительств, парламентариев, международных институтов, научных кругов, гражданского общества и молодежи. “Голосов много, но направление одно”, – заявил он.

Туркменистан обязался привести свои национальные усилия в соответствие с целями Авазинской Программы Действий, подчеркнув, что плодотворное взаимодействие важнее обязательств. Страна стремится внести свой вклад в региональное сотрудничество и глобальный прогресс, уделяя особое внимание постоянному контролю за выполнением через укрепленную сеть национальных координационных центров для обеспечения эффективного осуществления.

Конференция LLDC3 определила смелую программу действий по преобразованию жизни и средств к существованию 600 миллионов человек в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Как заключила Фатима, “Наследие этой конференции будет измеряться не словами, а теми преобразованиями, которые она принесет”. Приняв Авазинскую программу действий в качестве дорожной карты, мировое сообщество готово воплотить принятые обязательства в ощутимый прогресс, обеспечив светлое будущее странам, не имеющим выхода к морю. ///nCa, 8 августа 2025 г.