Форум Женщин Лидеров на конференции ООН по РСНВМ выступил за гендерное равенство и инклюзивное развитие

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава РЦПДЦА г-н Каха Имнадзе принял участие в Форуме женщин-лидеров, проходившем под девизом “От обязательств к действиям: женщины возглавляют реализацию Программы действий РЦПДЦА-3”. Этот Форум, организованный в рамках Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (НВМРС-3), послужил важной платформой для продвижения дискуссий о роли женщин в устойчивом развитии, инклюзивном управлении и региональном сотрудничестве.

Форум, организованный правительствами государств Центральной Азии и структурами ООН, собрал видных женщин-лидеров из правительств, парламентов, гражданского общества, молодежных организаций и частного сектора.

В своем выступлении Имнадзе подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются женщины в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, включая ограниченный доступ к образованию, экономическим возможностям и цифровым инструментам, которые часто усугубляются географической изоляцией и социально–экономическими барьерами.

“Когда женщины руководят, перемены становятся глубже, устойчивее и распространяются дальше”, – заявил он, призвав к расширению представительства женщин в процессах принятия решений, увеличению инвестиций в проверенные инициативы и укреплению партнерских отношений для расширения прав и возможностей женщин как проводников развития и мира.

На Форуме также была подчеркнута важность Форума женщин-лидеров Центральной Азии – региональной платформы, созданной в 2020 году при поддержке РЦПДЦА, ПРООН и правительств стран Центральной Азии. Форум был признан успешной моделью трансграничного сотрудничества в продвижении гендерного равенства, содействии участию женщин в миростроительстве, решении климатических проблем и содействии региональному диалогу в Центральной Азии. Особое внимание было уделено вовлечению и поддержке женщин в Афганистане в качестве важного компонента укрепления региональной стабильности и инклюзивного развития.

На Форуме женщин-лидеров РСНВМ-3 была подчеркнута ключевая роль женщин-лидеров в осуществлении Авазинской программы действий (2024-2034 годы) и определены ключевые приоритеты для ускорения ее реализации.

Мероприятие завершилось призывом к действию, который будет представлен на заключительном заседании РСНВМ-3, призвав все заинтересованные стороны уделять приоритетное внимание гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин как неотъемлемым элементам устойчивого развития и жизнестойкости в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. ///РЦПДЦА, 7 августа 2025 г.