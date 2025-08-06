Встреча в Авазе: Лидеры стран Центральной Азии обсудили подготовку к Консультативному саммиту «пятерки» – Президент Узбекистана удостоен Высшей награды Туркменистана за укрепление двустороннего сотрудничества (обновлено)

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

5 августа 2025 г, в Национальной туристической зоны «Аваза» под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Масхаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось мероприятие, приуроченное к подготовке седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте осенью текущего года.

В мероприятии участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, а также члены официальных делегаций и представители общественности.

Открывая форум и приветствуя глав государств, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что данный форум является подготовительным этапом седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в столице братского Узбекистана – городе Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев информировал о проводимой совместной работе в рамках председательства Узбекистана в данном формате. В частности, в начале года были приняты Концепция председательства и График совместных мероприятий.

Проведены встречи секретарей советов безопасности, руководителей спецслужб, министров промышленности, энергетики, водного хозяйства и экологии, медиа- и молодежный форумы.

До конца года намечены межпарламентский форум, встречи министров обороны, торговли и транспорта, а также культурно-гуманитарные мероприятия.

Для формирования новой повестки регионального партнерства и укрепления его нормативно-правовой базы ведется подготовка концептуальных документов встречи.

В ходе мероприятия Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты объявил о принятом решении о награждении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева орденом «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» («За вклад в развитие сотрудничества»).

Затем состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву государственной награды.

Этой высокой награды глава Узбекистана удостоен за личный вклад в развитие двусторонних дружеских отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, укрепление дружбы, братства и взаимовыгодного сотрудничества между туркменским и узбекским народами, а также повышение международного авторитета Туркменистана посредством его государственной и общественной деятельности.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на встрече глав государств Центральной Азии

Уважаемые главы государств! Уважаемые члены делегаций!

От имени народа Туркменистана сердечно приветствую вас и благодарю за принятое приглашение к участию в Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

На платформе этого высокого представительного Форума мы предложили провести встречу глав государств Центральной Азии.

Выражаю глубокую признательность за поддержку данной инициативы. Это важный, показательный факт, который демонстрирует общность наших помыслов, солидарность, ответственность руководителей братских стран, их готовность к тесному партнёрству в решении масштабных задач развития.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество соседних государств в настоящее время развивается по восходящей линии, а это в свою очередь обуславливает процесс поиска и создания новых форм многостороннего взаимодействия.

Одной из них стали Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, которые сегодня проводятся регулярно в каждой из стран региона.

Как показывает практика, инициатива проведения Консультативных встреч оказалась в высшей степени востребованной, созвучной духу партнёрства в решении актуальных задач.

И можно с уверенностью сказать, что сегодня это уже не просто региональный формат политического общения, а несомненный фактор международного значения.

Являясь важной частью межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии, Консультативные встречи одновременно оказывают конструктивное влияние на укрепление отношений с соседними странами, формирование моделей межрегионального партнёрства, в немалой степени обеспечивают условия для развития взаимовыгодных связей в континентальном масштабе.

Во многом благодаря принятым на Консультативных встречах решениям налажен продуктивный общеполитический диалог, ведётся системная работа в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, совершенствуется координация шагов в международных структурах, отрабатывается практика консультаций и обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Сегодня взаимопонимание и доверие между нашими странами достигли такого уровня, что мы можем ставить перед собой смелые и реалистичные совместные задачи на долгосрочный период, инициировать крупные проекты, обозначать стратегические векторы взаимодействия. Уверен, что это не только придаст мощный импульс социальному и экономическому развитию наших стран, но и окажет большое конструктивное влияние на региональные процессы, будет содействовать ускоренной интеграции Центральной Азии, соседних государств в мирохозяйственные связи, привлечению серьёзных инвестиций, новых технологий, знаний и компетенций.

Следует особо подчеркнуть, что, выстраивая свои отношения на современных принципах, мы опираемся на общий цивилизационный фундамент, используем многовековой позитивный опыт, обеспечивая тем самым историческую преемственность, возрождение роли и места наших государств в нынешних геополитических и экономических реалиях.

Важнейшим приоритетом сотрудничества данного формата выступает последовательное и целенаправленное укрепление экономического партнёрства.

Не будет преувеличением сказать, что перспективы здесь огромны, и объединение потенциалов, использование совокупных ресурсных, географических, производственных, технологических возможностей может не только мощно содействовать развитию национальных экономик, но и придать принципиально иной смысл и характер всей геоэкономической архитектуре в Евразии.

Сегодня приоритетом нашей деятельности является экономика и её стратегические отрасли – энергетика и транспорт.

В энергетической сфере достигнуты серьёзные успехи. Через территории наших государств в больших объёмах осуществляются поставки энергоносителей, и каждое из них предпринимает усилия к увеличению объёмов, выходу на новые рынки.

Страны Центральной Азии обладают колоссальной ресурсной базой, занимают лидирующие позиции на континенте по добыче и выработке различных видов энергии, развивают инфраструктуру экспортных поставок с учётом выгодного географического положения. Мы разделяем общие взгляды и принципы, основанные на диверсификации энергопотоков, их безопасности и надёжности. В этом контексте становится актуальным объединение своих преимуществ и потенциалов для осуществления совместных масштабных проектов, строительства современной транзитной инфраструктуры.

Наши страны образуют естественное пространство на континенте, призванное соединить Азию и Европу прочными и устойчивыми транспортными коридорами.

Мы осознаём наличие реальных перспектив превращения Центральной Азии и зоны Каспийского бассейна в мощный континентальный транзитно-логистический узел по направлениям Север–Юг и Восток–Запад, обеспечивая тем самым возрождение Великого Шёлкового пути на современных принципах.

Полагаю в этой связи, что нынешняя Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и решения, которые ожидаются к принятию, могут иметь важное значение в контексте нашей сегодняшней встречи, планирования дальнейших совместных действий.

В полной мере это относится к проблемам экологии и климата. Туркменистан твёрдо выступает за объединение усилий и компетенций государств Центральной Азии перед лицом нынешних серьёзных экологических вызовов, среди которых наиболее актуальными являются обмеление Каспийского моря, опустынивание, проблема спасения Арала, таяние ледников, рациональное использование водных ресурсов, сохранение природного ландшафта, уникальной флоры и фауны.

Не менее важным является координация шагов, нацеленных на осуществление мер по развитию низкоуглеродных производств, сокращению выбросов в атмосферу.

Уверен, что сотрудничество и взаимная поддержка стран Центральной Азии и Азербайджана в реализации этих задач станет весомым вкладом в достижение целей, обозначенных в Глобальной повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Уважаемые участники!

Особо хочу подчеркнуть важность укреп­ления многоплановых отношений между нашими братскими народами. Сегодня на фоне происходящих в мире сложных тенденций эта задача приобретает особую актуальность, диктует необходимость выработки по ним согласованных, ясных, ответственных подходов.

И я убеждён, что вместе мы способны достойно и эффективно справиться с этой задачей не только во благо собственного развития, но и в интересах всего мира.

Эта убеждённость основана на общем многовековом опыте, прочности и неразрывности духовных и нравственных ценностей и устоев.

По сути, наши народы – это одно целое. Мы образуем единое цивилизационное пространство, исповедуем одни ценности, опираемся на историческое наследие наших великих предков. Они завещали нам гуманистические идеалы братства, добрососедства и единства, следование которым открывает для наших государств широкие горизонты всестороннего развития и прогресса.

Тем важнее сегодня беречь, сохранять и приумножать этот багаж, укреплять взаи­мопонимание и дружбу между нашими народами.

В этом особую роль должны сыграть культурно-гуманитарные связи, взаимодействие представителей творческой и научной интеллигенции, молодёжи. Считаю, что они должны приобрести широкий и регулярный характер.

Государственная поддержка таких связей – вклад в будущее, прочный залог преемственности и продолжения традиций, закладываемых сегодня нашими совместными усилиями. В том числе в ходе этой встречи.

Уважаемые главы государств!

Мы можем по праву гордиться высоким уровнем отношений между нашими странами. Их определяющими чертами являются равноправие, уважение, открытость и доверие.

Сотрудничество стран Центральной Азии выступает стратегическим фактором региональной безопасности, важным компонентом устойчивого развития и баланса интересов в Евразии и во всём мире.

Я убеждён в наличии огромного потенциа­ла взаимодействия по широкому спектру направлений для нашей дальнейшей сов­местной деятельности.

В середине ноября нынешнего года в Ташкенте состоится очередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Не сомневаюсь, что она пройдёт на высоком содержательном и организационном уровне, будет ознаменована важнейшими решения­ми. А нынешнее заседание, безусловно, является важным этапом в подготовке Консультативной встречи.

Уверен, что решения, которые будут приняты главами государств, укрепят прочный политико-правовой фундамент нашего сотрудничества и будут способствовать реализации практически значимых программ и проектов, нацеленных на обеспечение благополучия и процветания наших стран и народов.

Ещё раз хотел бы выразить вам признательность за участие в этой встрече, готовность к конструктивной, созидательной совместной работе.///nCa, 6 августа 2025 г.