Туркменистан и Россия укрепляют стратегическое партнерство: российская делегация принимает участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,

5 августа 2025 года Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, возглавившего российскую делегацию в ходе рабочего визита в Туркменистан. Встреча подтвердила взаимный курс на укрепление стратегического партнерства между двумя странами, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и исторических связях.

Как отметил Дмитрий Патрушев, отношения между Россией и Туркменистаном носят характер стратегического партнерства, что позитивно сказывается на торгово-экономических связях. «Товарооборот между нашими странами в текущем году увеличился почти на треть. Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений в духе взаимного уважения в целях укрепления плодотворного сотрудничества», — подчеркнул вице-премьер.

В тот же день Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Дмитрием Патрушевым, в ходе которой обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и совместной работы по сохранению экосистемы Каспийского моря. Особое внимание было уделено сельскохозяйственной продукции, по которой наблюдается рост торговли. Россия выразила готовность наращивать поставки продовольствия и минеральных удобрений в Туркменистан.

Перспективным направлением сотрудничества названа экология, включая вопросы охраны окружающей среды и сохранения Каспийского моря, а также взаимодействие в области геологии и недропользования.

***

Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев принял участие в проходящей в Авазе Третьей Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

На Парламентском форуме, впервые организованном в рамках Конференции, сенатор подчеркнул важность обсуждаемых тем, включая энергетику, транспорт и экологию, для устойчивого развития. Он отметил вклад России в поддержку таких стран, включая списание долгов и предоставление ежегодной помощи в размере около 1 миллиарда долларов США, а также презентацию российских логистических и энергетических возможностей.

«Эта Конференция касается не только стран, не имеющих выхода к морю, но и затрагивает интересы всего человечества. Решение их проблем — это вклад в устойчивое развитие», — заявил Константин Косачев. Он также подчеркнул роль парламентариев в укреплении международного права и национального законодательства для достижения целей ООН.

В рамках визита Константин Косачев был принят Гурбангулы Бердымухамедовым и провел встречу с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках Межпарламентского союза и перспективы проведения второго Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России (5+1) в Ашхабаде. ///nCa, 6 августа 2025 г.