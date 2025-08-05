Встреча в Констанце: Туркменистан и Румыния укрепляют деловые связи

4 августа 2025 года в Констанце состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Генеральным директором Торгово-промышленной, промышленной и сельскохозяйственной палаты Констанцы г-жой Руксандрой Сереску. Во встрече также приняли участие представители руководства и профильных отделов палаты, что обеспечило глубокий обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

Посол представил экономический обзор Туркменистана, отметив устойчивый рост и выделив ключевые направления сотрудничества: энергетику, логистику, строительство, текстиль, агросектор и инвестиции.

Были подробно представлены возможности взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Туркменистана (ТПП) — платформой для внешнеэкономического сотрудничества, и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), объединяющим более 27 тысяч частных компаний и активно развивающим аграрные, логистические и производственные проекты с зарубежными инвестициями.

Румынской стороне предложено установить прямые контакты с ТПП и СППТ, включая подписание меморандумов, создание совместных деловых советов, проведение бизнес-форумов и обмен делегациями.

Г-жа Сереску выразила готовность инициировать подписание меморандума и сообщила о скором направлении конкретных предложений. Также подтверждена заинтересованность в участии туркменских компаний в выставках и ярмарках в Констанце.

Итогом встречи стало взаимное понимание необходимости институционализации торгово-экономического диалога и активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран. ///nCa, 4 августа 2025 г.