Раис Татарстана примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

4 августа, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В международном аэропорту города Туркменбаши Рустама Минниханова встретили министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин, а также другие высокопоставленные лица из правительства Туркменистана.

Сегодня в Конгресс-центре «Аваза» города Туркменбаши Минниханов примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раис Республики Татарстан входит в состав делегации Российской Федерации, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

В рабочей программе Рустама Минниханова также запланированы встречи с руководством Туркменистана и беседы с почетными гостями – участниками форума.

В 2003 году Организация Объединённых Наций учредила специальную группу развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. В её состав вошли 32 страны, расположенные в Азии, Африке, Европе и Южной Америке. Эти государства, объединяющие более 500 миллионов человек, сталкиваются с вызовами, связанными с отсутствием прямого доступа к морским путям, а также удалённостью и изолированностью от глобальных рынков.

Российская Федерация является одним из ключевых партнёров этих стран и принимает участие в распределении помощи в рамках международного содействия развитию. Это участие оправдано как с политической, так и с экономической точки зрения — в числе государств, не имеющих выхода к морю, входят три члена ЕАЭС; в СНГ таких стран восемь из одиннадцати, а в составе ШОС — четыре из восьми. ///nCa, 5 августа 2025 г.