Национальный Лидер туркменского народа встретился с Президентом Казахстана

4 августа, в Туркменбаши Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Туркменистан для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как было отмечено, итоги Международного форума, на повестку которого вынесены вопросы, направленные на решение актуальных задач современности, призваны содействовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами, а таже послужит гармоничному развитию государств.

Обменявшись добрыми пожеланиями, Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев, выразили уверенность в дальнейшем развитии межгосударственных отношений во всех направлениях. ///nCa, 5 августа 2025 г.