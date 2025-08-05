Национальный Лидер Туркменистана и Раис Татарстана отметили наличие больших перспектив для укрепления двусторонних отношений

5 августа 2025 года, в Национальной туристической зоне Аваза на полях Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Рустам Минниханов искренне поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за внимание к Республике Татарстан и выразил слова признательности за участие в Международном экономическом форуме «KazanForum», а также поблагодарил за поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского взаимодействия.

В ходе беседы стороны также коротко затронули вопросы торгово-экономического и культурного взаимодействия между Татарстаном и Туркменистаном.

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с Вашей страной в рамках дружественных российско-туркменистанских отношений. […] С Туркменистаном многие годы успешно сотрудничают ведущие татарстанские компании», – подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов отметил большой потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка и нефтедобыча; транспортировка газа; автомобиле-, авиа- и судостроение; энергетика; поставки химической продукции; фармацевтика и медицина; агропромышленный комплекс; культура и образование.

Успешно развиваются отношения в гуманитарной сфере. В настоящее время 8439 туркменских студента получают высшее образование в ВУЗах Татарстана. Также планируется проведение Дней культуры Туркменистана в республике.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался здоровьем первого президента, государственного советника Республики Татарстан, Героя Труда Минтимера Шаймиева и попросил передать слова приветствия и благодарности за все поздравительные телеграммы, которые от него получает. Также он выразил надежду, что хотел бы видеть Минтимера Шаймиева в качестве почетного гостя в Туркменистане. Поводом к его приезду возможно стало бы открытие Центральной Соборной мечети в современном городе Аркадаг в ближайшие годы, поделился он своими мыслями с Рустамом Миннихановым, который, в свою очередь, обещал передать все эти слова адресату.

В завершении встречи Раис Республики Татарстан выразил признательность за поддержку 15 тысяч татар, которые проживают в Туркменистане, и внимательное отношение к их национально-культурным потребностям. В свою очередь, в Татарстане также уделяется большое внимание национально-культурной автономии туркмен республики, которых насчитывается порядка 3 тысяч человек. ///nCa, 5 августа 2025 г.