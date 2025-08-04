Национальный Лидер Туркменистана встретился с Президентом Таджикистана

4 августа в Туркменистан, город Туркменбаши, с рабочим визитом прибыл Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В аэропорту города Туркменбаши глава Таджикистана встретился с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана уважаемым Гурбангулы Бердымухамедовым.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал Эмомали Рахмона в городе Туркменбаши и пожелал ему приятного пребывания и плодотворного посещения.

Президент Таджикистана выразил удовлетворение подходящим моментом для встречи с руководством Туркменистана, пожелал успехов Туркменистану в работе весьма важной международной конференции.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с отношением дружбы и многогранного сотрудничества двух дружественных стран.

Большое внимание было уделено путям расширения политических, торгово-экономических и культурных связей.

Также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных тем.///nCa, 4 августа 2025 г.