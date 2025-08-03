Символ солидарности: в Авазе подняли флаги Туркменистана и ООН в преддверии глобального форума по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Эльвира Кадырова, Аваза, Туркменистан

3 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась торжественная церемония поднятия флагов Туркменистана и Организации Объединённых Наций, посвящённая открытию Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Это событие стало символом международной солидарности и подчёркивает значимость предстоящего глобального форума, который проводится раз в десятилетие для обсуждения вопросов устойчивого развития 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и их 600-миллионного населения.

Церемонию почтили своим присутствием Заместитель Председателя Кабинета Министров и Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а также Заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным государствам Рабаб Фатима.

В своём выступлении г-жа Фатима подчеркнула, что поднятие флагов — это не просто традиция, а торжество солидарности, многосторонности и духа партнёрства, которые лежат в основе работы ООН. «Поднимая флаг Туркменистана рядом с голубым флагом ООН, мы заявляем о своих амбициях, выходящих за рамки границ и географии», — отметила она.

Туркменистан, принимая эту конференцию, продемонстрировал высокий уровень подготовки и ответственности. Под личным руководством Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также Министра иностранных дел Рашида Мередова, страна создала все условия для успешного проведения мероприятия. Национальная туристическая зона «Аваза», известная своим культурным наследием и растущим международным авторитетом, стала идеальной площадкой для этого исторического события.

«Тема этой конференции – “Достижение прогресса посредством партнерства” – ярко отражена в этом простом акте совместного поднятия наших флагов. Это также напоминает нам о нашей коллективной ответственности за 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и их 600-миллионное население», – подчеркнула Рабаб Фатима

Форум направлен на мобилизацию международной поддержки и партнёрств для реализации Авазинской программы действий — амбициозной дорожной карты, которая призвана ускорить структурные преобразования, расширить региональные связи и повысить устойчивость этих стран. Программа основана на принципах справедливости, устойчивости и партнёрства.

В ходе конференции лидеры, партнёры и заинтересованные стороны со всего мира соберутся в Авазе, чтобы подтвердить свою солидарность и наметить новый курс преобразований. Среди ключевых целей — обеспечение доступа этих стран к глобальным рынкам, ликвидация транспортных и торговых барьеров, а также привлечение климатического финансирования и инвестиций для защиты их будущего.

Церемония поднятия флагов стала ярким символом единства и общих амбиций. Флаги Туркменистана и ООН, реющие вместе, напоминают о приверженности мирового сообщества принципам мира, сотрудничества и равенства.

Как отметила Рабаб Фатима, эта конференция должна стать поворотным моментом, который определит новые глобальные обязательства для поддержки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Туркменистан, выступая в роли хозяина конференции, подтверждает свою приверженность Организации Объединённых Наций как универсальной платформе для укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития. Это событие подчёркивает роль страны в продвижении глобального сотрудничества и её стремление внести вклад в решение мировых вызовов. ///nCa, 3 августа 2025 г.