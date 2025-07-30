В Токио состоялся детский конкурс рисунков, посвященный «2025 году – Международному году мира и доверия»

29 июля 2025 года в г. Токио состоялся детский конкурс рисунков, организованный Посольством Туркменистана в Японии совместно с Японским детским советом «Фудзисан Чидама». В мероприятии приняли участие дети и руководители cовета «Фудзисан Чидама».

В рамках мероприятия участникам были представлены презентации о внутренней и внешней политике, проводимой Президентом Туркменистана и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, исторических памятниках, уникальной природе, культурных ценностях и традициях Туркменистана.

В ходе конкурса участники продемонстрировали свои таланты и навыки в рисовании рисунков на тему «2025 год – Международный год мира и доверия».

По итогам мероприятия всем участникам была объявлена благодарность, победителям вручены памятные подарки, а также предложены угощения из блюд туркменской национальной кухни. /// nCa, 30 июля 2025 г. (совместно с МИД Туркменистана)