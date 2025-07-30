В Ашхабаде состоялся мастер-класс для пенсионеров по росписи шопперов

В Ашхабаде состоялся тематический мастер-класс по росписи тканевых сумок (шопперов) для граждан пенсионного возраста, посвященный водным ресурсам Центральной Азии. Мероприятие проведено в рамках регионального проекта «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия» и приурочено ко Дню реки Амударья.

Организаторами мастер-класса выступили Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана. Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Под руководством художника Нурберды Аннакулиева, представители старшего поколения осваивали техники росписи, создавая изображения водных пейзажей, что подчеркивает значимость воды для региона.

Участники увлеченно поработали над своими полотнами, погрузившись в творческий процесс. Мастер-класс проходил в дружественной и вдохновляющей атмосфере, делились друг с другом идеями, смеялись, обсуждали свои работы. Было очевидно, что такие мероприятия не только развивают творческие способности, но и укрепляют социальные связи, дарят радость и ощущение востребованности.

Данное мероприятие подчеркивает важность культурного и образовательного обмена в контексте актуальных экологических вызовов, стоящих перед Центральной Азией. Мастер-класс не только способствовал развитию художественных навыков участников, но и привлек внимание к вопросам рационального использования водных ресурсов и адаптации к изменениям климата.

Отмечено, что данное мероприятие является одним из подготовительных этапов к основному празднованию Дня реки Амударья. В рамках запланированных мероприятий также предусмотрены тематические мастер-классы для подростков, людей с инвалидностью, конкурсы детских рисунков, изделий из вторсырья и фотографий, а также онлайн-флешмоб, направленные на повышение экологической грамотности и воспитание бережного отношения к окружающей среде. ///nCa, 30 июля 2025 г.