Там, где встречаются «этно» и «техно»: в Ашхабаде обсудили интеграцию культуры и инновационных технологий

В пятницу, 25 июля, в столичном бизнес-центре «Аркач» прошла ежемесячная встреча Go Night, организованная в рамках регионального проекта Go Viral. Во время встречи члены сообщества обсудили интеграцию культурных и этнических элементов в сектор стартапов с помощью инновационных технологий.

С приветственной речью выступила Александра Ахмедова, директор ХО «Мюмкинчилик дюньясы» и партнер проекта в Туркменистане. Она рассказала о целях и задачах проекта, а также осветила проделанную работу по укреплению потенциала молодых лидеров в рамках программы.

Далее с презентацией программы Фонда Посла по Сохранению Культурного Наследия (AFCP) выступила Пресс-координатор посольства США в Туркменистане Майса Розыджумаева. Представитель посольства рассказала о совместных проектах туркменских и американских экспертов в области истории и археологии по реставрации культурных памятников и артефактов, обнаруженных на территории Туркменистана.

Продолжил серию выступлений Оразгельды Сувханов – эксперт в области истории и культурных памятников Туркменистана, а также один из Молодых Лидеров Центральной Азии проекта Go Viral (Go Viral Emerging Leader). Он рассказал о Туркменистане во времена Великого Шелкового Пути, Древней Маргиане как о пятом очаге мировой цивилизации, а также о ключевой роли национальных орнаментов и музыке в языке «культурного кода». Также спикер затронул тему культурной апроприации, осветив этические и технические вопросы в данном секторе.

Завершил встречу Бегенч Реджепов, основатель один из Топ-10 основателей стартапов в Центральной Азии и один из лидеров в рамках проекта Go Viral. В своей презентации Бегенч поделился нынешними тенденциями в области инновационных технологий, применяемых в стартапах, а также разобрал кейсы использования технологических решений в популяризации национальной культуры.

Традиционно, после выступлений следовала сессия вопросов и ответов, плавно перетекающая в дискуссии и нетворкинг между участниками и участницами.

Проект Go Viral проходит в Туркменистане уже 4-й год. Программа нацелена на развитие креативных и социальных инициатив в сферах бизнеса, инноваций, технологий и медиа и предлагает множество уникальных возможностей для профессионального и личностного роста, укрепления регионального сотрудничества и реализации значимых инициатив, способных положительно повлиять на устойчивое развитие Центральной Азии.

В Туркменистане проект Go Viral реализуется IDEA Центральная Азия в партнерстве с ХО “Мюмкинчилик дюньясы” при финансовой поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане. /// nCa, 30 июля 2025 г. (Мюмкинчилик дюньясы)