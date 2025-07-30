Пекин объединил Мировую Молодежь во имя мира и будущего

Эльвира Кадырова, Пекин, КНР, 29 июля 2025 г.

29 июля 2025 года Пекин стал центром притяжения для молодых людей почти со всего мира. В Пекинском Университете состоялась Всемирная конференция молодежи за мир, которая собрала более 3000 юношей и девушек – активистов, студентов, предпринимателей и лидеров общественных движений – из 130 стран, объединённых идеей мира и сотрудничества.

Всемирная конференция молодежи за мир под девизом “Вместе во имя мира”, совместно организованный Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Всекитайской федерацией молодежи, стала яркой платформой для диалога и культурного обмена, направленных на укрепление глобального мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо участникам Всемирной конференции молодежи за мир.

В своем послании Си Цзиньпин указал, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он напомнил, что 80 лет назад китайский народ вместе с народами всего мира в ходе кровопролитных сражений полностью разгромил фашизм и ценой огромных усилий добился мира (Синьхуа).

Си Цзиньпин подчеркнул, что будущее планеты возложено на плечи молодежи, и выразил надежду, что молодые друзья из всех стран воспользуются нынешней конференцией как возможностью обменяться идеями, упрочить взаимопонимание и завязать дружбу.

Председатель КНР призвал их выступать поборниками концепции мира и активными участниками мирного развития, вносить свою мудрость и силу в содействие построению сообщества единой судьбы человечества.

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В мире, где конфликты, климатические кризисы и социальные вызовы требуют немедленных решений, молодёжь становится движущей силой перемен. Всемирный молодежный фестиваль в Пекине — это не просто событие, а возможность для нового поколения заявить о себе.

На несколько часов один из стадионов Пекинского университета превратился в подлинный оазис мира и согласия. Атмосфера фестиваля наглядно продемонстрировала всему миру, каким может быть мир, основанный на стремлении к взаимопониманию и дипломатии добра. В зале царили улыбки и рукопожатия, завязывались новые знакомства, и обязательно делались памятные фотографии — так рождалась Дружба.

Именно это слово — «Дружба» — выбрал глава туркменской делегации Велимырад Овезов, руководитель департамента СМИ Центрального совета Молодёжной организации имени Махтумкули Туркменистана, во время сессии конференции «Голоса за мир». Каждый спикер, представлявший свою страну, должен был выбрать слово, по его мнению, выражающее главное условие достижения мира. Туркменистан внес свою искреннюю частицу тепла в это торжество миролюбия, ведь на международной арене страна последовательно выступает проводником мира и доверия — ценностей, неразрывно связанных с дружбой между народами.

На фестивале была принята Всемирная молодежная инициатива в защиту мира. Мы искренне верим, что нам всем стоит внимательно ознакомиться с ее текстом и прислушаться к нему, поскольку это прозвучал, без преувеличения, голос будущего глобального сообщества – коллективный призыв молодежи 130 стран:

«В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в мировой антифашистской войне и основания Организации Объединённых Наций.

80 лет назад перед лицом темных и злых сил фашизма люди разных стран, национальностей, социальных систем и идеологий объединились и ценой огромных жертв одержали победу во имя справедливости и мира, открыв прелюдию к восстановлению послевоенного порядка человечества и стремлению к прочному миру.

За последние 80 лет под эпохальным лозунгом мира и развития и на волне научно-технических инноваций человеческая цивилизация достигла беспрецедентного материального процветания, всемирная взаимосвязь углубилась как никогда прежде, а человечество все больше превращается в сообщество единой судьбы, где все тесно связаны друг с другом.

Сегодня, 80 лет спустя, век перемен ускорился, изменения в мире, времени и истории разворачиваются беспрецедентным образом, и человечество вновь стоит на перепутье: единство или раскол, диалог или конфронтация, взаимный выигрыш или игра с нулевой суммой.

Как представители молодежи разных стран, мы хорошо понимаем ценность мира и ответственность молодого поколения. Только дорожа миром и сохраняя единство, человечество может обрести светлое будущее. Поэтому мы торжественно объявляем «Всемирную молодежную инициативу в защиту мира», призывая молодых людей по всему миру объединиться для защиты мира, содействия развитию и совместного созидания будущего.

Мы призываем молодежь быть защитниками мира во всем мире. Историю нельзя переиначить, справедливость нужно защищать, а мир необходимо сохранять. Молодежь всех стран должна черпать мудрость из истории, беречь и защищать мир практическими действиями, выступать против всех войн и насилия, отвергать все односторонние действия, гегемонизм и протекционизм, совместно сохранять победоносные достижения Второй мировой войны и защищать международную систему с Организацией Объединенных Наций в ее основе и международный порядок, основанный на международном праве, практиковать подлинный мультилатерализм и вносить свой вклад в сохранение мира во всем мире силами молодежи.

Мы призываем молодежь быть первопроходцами в деле межцивилизационного диалога. Для защиты мира во всем мире необходимо, прежде всего, выстроить идеологический барьер. Молодёжь всех стран должна придерживаться концепций равенства, взаимного обучения, диалога и инклюзивности между цивилизациями, преодолевать барьеры между цивилизациями путем цивилизационных обменов, преодолевать столкновение цивилизаций путем их взаимопонимания и преодолевать превосходство цивилизаций путем их сосуществования, и мудростью молодежи вносить свой вклад в гармоничное сосуществование различных цивилизаций, взаимопонимание и близость народов всех стран.

Мы призываем молодежь быть сторонниками взаимовыгодного сотрудничества. Развитие – это краеугольный камень мира. Молодежь всех стран должна придерживаться концепции взаимовыгодного сотрудничества и общего развития, использовать многосторонние и двусторонние механизмы, а также региональные платформы для углубления и расширения сотрудничества между молодыми людьми, активно участвовать в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и итогов Саммита будущего, придать импульс молодости для преодоления дефицита глобального развития и достижения более инклюзивного и всеохватывающего глобального развития.

Мы призываем молодежь стать участниками борьбы с изменением климата. Изменение климата угрожает общему дому человечества. Молодёжь всех стран должна активно участвовать в борьбе с глобальным изменением климата в духе «глобальной солидарности» и демонстрировать ответственность молодежи за инновационное решение глобальных климатических проблем, совершенствование глобального экологического управления и совместное решение глобальных проблем.

Мы призываем молодежь быть сторонниками науки и техники во имя добра. Научно-технический прогресс приносит новые возможности для мира во всем мире, но в то же время создаёт и вызовы. Молодёжь всех стран должна стоять на передовой новых направлений, таких как искусственный интеллект, нести на себе ответственность и работать над тем, чтобы плоды научно-технического прогресса принесли пользу всему человечеству, а цифровые технологии были инклюзивными, а также предлагать молодежные программы для совершенствования глобального научно-технического управления и построения инклюзивного, справедливого и устойчивого глобального будущего.

80 лет назад наши предшественники озарили тьму солидарностью. 80 лет спустя — наша очередь, молодёжи, должны формировать будущее своими действиями. Давайте примем 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и основания ООН в качестве новой отправной точки и объединимся ради мира, и рука об руку пойдем к построению сообщества человеческой судьбы!»

///nCa, 29 июля 2025 г.

Фоторепортаж с фестиваля: