От «сухопутных» к «связанным по суше»: Адаптация решений для африканских и азиатских развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на конференции LLDC3

Тарик Саиди

Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт с 5 по 8 августа 2025 года в Авазе в Туркменистане под девизом «Достижение прогресса через партнёрство», предоставляет важнейшую платформу для решения уникальных проблем, стоящих перед этими государствами (РСНВМ).

Хотя РСНВМ в Африке и Азии сталкиваются с общими препятствиями — географической изоляцией, высокими торговыми издержками и зависимостью от транзитных соседей, — их экономические контексты и потенциальные решения значительно отличаются.

Азиатские РСНВМ, опираясь на промышленные базы и близость к глобальным экономическим державам, таким как Китай и Европа, переходят от статуса «сухопутных» к «связанным по суше» благодаря надёжной инфраструктуре и торговым сетям.

Африканские РСНВМ, однако, остаются преимущественно связанными внутри своего континента, с ограниченным доступом к мировым рынкам, за исключением использования Суэцкого канала. Давайте рассмотрим, могут ли азиатские решения быть адаптированы для Африки, какова роль Суэцкого соединения с ближневосточными рынками и какие дополнительные стратегии могут раскрыть экономический потенциал Африки.

Общие проблемы африканских и азиатских РСНВМ

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, как в Африке, так и в Азии, сталкиваются со структурными барьерами на пути к мировой торговле. Не имея прямого доступа к морским портам, они зависят от транзита через соседние страны, что приводит к увеличению торговых издержек, которые в среднем вдвое выше, чем у прибрежных государств. Эта зависимость от транзитных маршрутов, часто усугубляемая слабой инфраструктурой, неэффективными таможенными процедурами и политической нестабильностью в соседних странах, сдерживает экономический рост и ограничивает интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости.

В 2019 году в 32 РСНВМ — 16 в Африке и 10 в Азиатско-Тихоокеанском регионе — проживало около 570 миллионов человек, многие из которых сталкиваются с бедностью, усугубляемой этими географическими ограничениями. Оба региона также борются с чрезмерной зависимостью от экспорта сырьевых товаров, что делает их экономики уязвимыми к колебаниям мирового рынка.

Путь Азии к процветанию через «наземные связи»

Азиатские РСНВМ, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, пользуются уникальными преимуществами, способствующими их трансформации в «наземно-связанные» хабы. За исключением Афганистана и, в некоторой степени, Монголии, эти страны обладают развитыми промышленными базами, образованной рабочей силой и способностью производить востребованные на мировом рынке товары, такие как нефть, газ и промышленные изделия. Их стратегическое расположение между экономическими державами — Китаем на востоке и Европой на западе — позволяет им использовать бурно развивающиеся торговые коридоры, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут («Средний коридор») и «Лазуритовый коридор».

Туркменистан, например, активно инвестирует в дорожную и железнодорожную инфраструктуру, чтобы стать транзитным узлом, что поддерживается такими инициативами, как газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Цифровые решения дополнительно улучшают связность, упрощая трансграничные операции и сокращая торговые издержки.

Эти развития подкрепляются быстрым ростом инфраструктуры и региональным сотрудничеством. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) сообщает, что такие инструменты, как Конвенция МДП (TIR), сократили время трансграничных перевозок до 80% и расходы на 38% в евразийских РСНВМ. Такие достижения позволяют азиатским РСНВМ интегрироваться в региональные и глобальные рынки, используя свою близость к экономическим гигантам для стимулирования устойчивого развития.

Специфика Африканского континента

Африканские РСНВМ, включая Ботсвану, Руанду и Замбию, сталкиваются с иной реальностью. Их торговля преимущественно внутриафриканская, с ограниченным прямым доступом к глобальным экономическим центрам. Суэцкий канал предлагает потенциальную связь с Азией и ближневосточными рынками, но африканские РСНВМ географически удалены от этих маршрутов, полагаясь на транзит через прибрежных соседей, таких как Кения, Танзания или ЮАР.

Дефицит инфраструктуры, такой как неразвитые железнодорожные и дорожные сети, ещё больше затрудняет связь. Например, торговля Руанды ограничена слабой региональной инфраструктурой, где инвестиции во внутренние дороги дают ограниченную отдачу без соответствующих модернизаций в соседних странах, таких как Танзания или Кения.

Африканские РСНВМ также сталкиваются с проблемами диверсификации экспорта. Многие из них, например, Замбия, сильно зависят от полезных ископаемых, таких как медь, которые подвержены волатильности мировых цен. В отличие от азиатских РСНВМ, африканским странам часто не хватает промышленного потенциала и квалифицированной рабочей силы для производства товаров с высокой добавленной стоимостью для мировых рынков. Политическая и экономическая нестабильность в транзитных странах, таких как Демократическая Республика Конго для торговых маршрутов Замбии, добавляет ещё больше сложностей.

Могут ли азиатские решения работать для Африки?

Успех Азии в переходе от статуса «сухопутных» к «связанным по суше» предлагает ценные уроки для африканских РСНВМ, но прямое копирование непрактично из-за различий в экономических и географических контекстах. Ниже мы рассмотрим ключевые азиатские стратегии и их потенциальную адаптацию для Африки:

Инвестиции в инфраструктуру и региональные коридоры: Инвестиции Азии в транспортные коридоры, такие как «Средний коридор», улучшили доступ к рынкам. Африканские РСНВМ могли бы последовать этому примеру, отдавая приоритет региональным экономическим коридорам, таким как «Северный коридор» (связывающий Руанду, Уганду и Кению) или «Коридор Уолфиш-Бей» (соединяющий Замбию с портами Намибии).

Однако африканские коридоры требуют значительной модернизации. Например, Всемирный банк отмечает, что интеграция железнодорожной инфраструктуры с добывающими отраслями, как это наблюдается в Азии, могла бы помочь африканским РСНВМ достичь экономии от масштаба. Горнодобывающие компании в Замбии или Демократической Республике Конго могли бы быть заинтересованы в финансировании обслуживания железных дорог, сокращая зависимость от дорогостоящего автомобильного транспорта.

Модификация: Африканские РСНВМ должны сосредоточиться на многостороннем финансировании и государственно-частных партнёрствах, учитывая ограниченность внутреннего капитала по сравнению с богатыми ресурсами азиатскими РСНВМ, такими как Казахстан. Поддержка Африканским банком развития транзитных коридоров в Западной Африке, таких как те, что соединяют Буркина-Фасо и Нигер с портом Ломе в Того, служит образцом.

Цифровые решения для упрощения торговли: Азиатские РСНВМ используют цифровые платформы для оптимизации таможенных процедур и снижения транзакционных издержек. Африканские РСНВМ могли бы внедрять аналогичные технологии, такие как электронные системы «единого окна», для повышения эффективности таможни. Цифровой скачок Руанды, включая её инвестиции в платформы электронной коммерции, демонстрирует потенциал для технологически обусловленного упрощения торговли.

Модификация: Африканским странам нужны индивидуальные цифровые решения для устранения низкой распространённости интернета и высоких затрат на ИКТ, которые усугубляются их зависимостью от прибрежных соседей для доступа к подводным кабелям. Партнёрства с такими организациями, как Международный союз электросвязи (МСЭ), могли бы помочь расширить доступную связь.

Региональное сотрудничество и транзитные соглашения: Азиатские РСНВМ выигрывают от гармонизированной транзитной политики, такой как Конвенция МДП. Африканские РСНВМ могли бы укрепить региональные рамки, такие как Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA), для снижения торговых барьеров и гармонизации таможенных процедур. Проект транзитного коридора в Западной Африке, облегчающий торговлю для Буркина-Фасо и Нигера, иллюстрирует потенциал регионального сотрудничества.

Модификация: Региональная интеграция Африки должна решать проблемы политической напряжённости и непоследовательности нормативно-правовых баз среди транзитных соседей, которые более выражены, чем в Азии. Повышение квалификации таможенных служащих и стандартизация транзитных режимов, по образцу европейской системы МДП, могли бы уменьшить задержки.

Связь через Суэцкий канал и рынки Ближнего Востока

Суэцкий канал предлагает африканским РСНВМ потенциальный выход в Азию и на процветающие ближневосточные рынки, но его значение ограничено географическими и инфраструктурными барьерами. Для таких стран, как Эфиопия или Уганда, товары должны пересекать несколько транзитных стран, чтобы достичь портов, связанных с Суэцом, что влечёт за собой высокие затраты и задержки. Однако роль канала в соединении Африки с экономическими державами Азии и растущими потребительскими рынками Ближнего Востока обещает перспективы. Например, алмазная торговля Ботсваны могла бы быть ориентирована на ближневосточные рынки через Суэц, используя авиаперевозки для обхода некоторых транзитных проблем, как предполагают экономисты Центрального банка Ботсваны.

Чтобы максимально использовать эту возможность, африканские РСНВМ должны:

Развивать мультимодальные транспортные связи: Инвестировать в эффективные автомобильные и железнодорожные соединения с портами, связанными с Суэцом, такими как Джибути или Порт-Судан. Это требует координации с прибрежными соседями и международными партнёрами.

Сосредоточиться на дорогостоящем экспорте: Приоритизировать такие товары, как минералы, сельскохозяйственная продукция или нишевые промышленные товары (например, эфиопский кофе), которые привлекательны для ближневосточных рынков, сокращая зависимость от внутриафриканской торговли.

Использовать AfCFTA: Применять Африканскую континентальную зону свободной торговли для оптимизации торговых маршрутов к Суэцу, расширяя доступ к азиатским и ближневосточным рынкам.

Однако одна лишь связь через Суэцкий канал не может компенсировать отсутствие у Африки близости к глобальным экономическим центрам. В отличие от азиатских РСНВМ, африканские страны сталкиваются с более длинными транзитными расстояниями и более высокими издержками, что требует дополнительных стратегий.

Дополнительные решения для африканских РСНВМ

Помимо адаптации азиатских моделей, африканские РСНВМ могут применять индивидуальные решения для устранения своих уникальных проблем:

Воздушные перевозки для дорогостоящих товаров: Успех Ботсваны в экспорте алмазов посредством авиаперевозок подчёркивает жизнеспособную стратегию для африканских РСНВМ. Инвестируя в инфраструктуру грузовых авиаперевозок, такие страны, как Руанда или Малави, могли бы снизить зависимость от транзитных маршрутов для дорогостоящих, малообъёмных товаров, таких как драгоценные камни или фармацевтические препараты.

Диверсификация экспорта и добавленная стоимость: Африканские РСНВМ должны выйти за рамки первичных сырьевых товаров. Например, Замбия могла бы инвестировать в переработку меди для производства товаров с более высокой добавленной стоимостью, следуя модели азиатских РСНВМ, таких как Узбекистан, который диверсифицирует свою экономику, выходя за рамки углеводородов. Техническая помощь со стороны ЮНКТАД могла бы поддержать отрасли с добавленной стоимостью.

Климатоустойчивая инфраструктура: Изменение климата несоразмерно сильно затрагивает африканские РСНВМ, поскольку засухи и наводнения нарушают торговые маршруты. Интеграция управления климатическими рисками в планирование инфраструктуры, как это делает ПРООН в Туркменистане, могла бы повысить устойчивость. Например, дороги, устойчивые к наводнениям, в Чаде или Мали могли бы обеспечить стабильные торговые потоки.

Модернизация финансового сектора: Усилия Ботсваны по модернизации своего финансового сектора предлагают план для привлечения инвестиций. Африканские РСНВМ могли бы развивать финансовые центры для облегчения трансграничных операций, черпая вдохновение из использования Азией цифровых финансов для снижения торговых издержек.

Наращивание потенциала и образование: В отличие от азиатских РСНВМ с образованной рабочей силой, многие африканские РСНВМ сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров. Инвестиции в профессионально-техническое образование и STEM-образование, как это сделала Руанда, могут нарастить человеческий капитал для поддержки индустриализации и торговли.

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Конференция LLDC3 в Туркменистане предлагает ключевую возможность переосмыслить африканские и азиатские РСНВМ как «наземно-связанные» центры экономического потенциала.

В то время как азиатские РСНВМ выигрывают от близости к мировым рынкам, промышленных баз и развивающейся инфраструктуры, африканские РСНВМ сталкиваются с большей изоляцией и дефицитом инфраструктуры. Адаптация азиатских решений — таких как региональные коридоры, упрощение цифровой торговли и транзитные соглашения — требует модификаций для решения уникальных проблем Африки, включая ограниченный капитал и политические сложности.

Суэцкий канал обеспечивает стратегическую связь с азиатскими и ближневосточными рынками, но его влияние зависит от развития мультимодальных перевозок и региональной интеграции через AfCFTA.

Дополнительные решения, такие как воздушные перевозки, диверсификация экспорта, климатоустойчивая инфраструктура, финансовая модернизация и образование, могут ещё больше расширить возможности африканских РСНВМ. Развивая партнёрства, как подчёркивается в теме LLDC3, африканские страны могут преобразовать географические ограничения в возможности для устойчивого развития, гарантируя, что они не останутся в стороне от глобальной экономики. /// nCa, 30 июля 2025 г.