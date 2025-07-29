Тарик Саиди

Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт с 5 по 8 августа 2025 года в живописном прибрежном регионе Аваза, Туркменистан, несёт в себе тему, одновременно амбициозную и прагматичную: «Достижение прогресса через партнёрство». Эта фраза, одновременно широкая и проницательная, предлагает 32 развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), холст, достаточно обширный для того, чтобы нарисовать свои уникальные устремления, одновременно формируя коллективное видение устойчивого развития.

Для государств, географически изолированных от мировых рынков, эта тема является призывом превратить ограничения в возможности посредством сотрудничества, инноваций и общей цели. Поскольку Туркменистан, сам являющийся страной без выхода к морю, принимает это важнейшее собрание на берегу Каспийского моря — что является поэтическим сопоставлением изоляции и связи, — конференция обещает стать плавильным котлом идей, которые могут изменить будущее более 570 миллионов человек, проживающих в этих странах.

Отсутствие прямого доступа к морю определяет ключевую проблему для РСНВМ. Торговые издержки взлетают, часто на 50% превышая аналогичные показатели прибрежных соседей, поскольку товары должны пересекать транзитные страны, сталкиваясь со сложной логистикой и задержками на границах. Дефицит инфраструктуры, ограниченная цифровая связность и уязвимость к изменению климата ещё больше усугубляют эти проблемы. Тем не менее, тема партнёрства предлагает взгляд, через который эти страны могут переосмыслить свои траектории развития.

Партнёрства в данном контексте — это не просто дипломатические рукопожатия, а динамичные альянсы, охватывающие правительства, частный сектор, гражданское общество и международные организации. Для такой страны, как Туркменистан, принимающей стороны, эта тема органично согласуется с её внешней политикой нейтралитета, основанной на добрососедстве и взаимном уважении. Принимая LLDC3, Туркменистан подчёркивает свою приверженность глобальному сотрудничеству, используя своё стратегическое положение на перекрёстке международных транспортных сетей для продвижения усиленной региональной связанности.

Рассмотрим, как эта тема созвучна собственным устремлениям Туркменистана. Страна давно уделяет приоритетное внимание диверсификации энергетики и развитию инфраструктуры, что подтверждается такими проектами, как газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Такие инициативы отражают более широкое стремление превратить географическую изоляцию в центр энергетических и торговых коридоров. На конференции LLDC3 эти усилия и инициативы Туркменистана выступят в качестве образца для других РСНВМ, демонстрируя, как партнёрства с соседними странами и международными инвесторами могут раскрыть экономический потенциал.

Акцент конференции на сотрудничестве перекликается с празднованием Туркменистаном 30-летия своего нейтралитета в 2025 году — знаковой вехой, которая усиливает его роль как посредника и организатора глобального диалога. Поэтический резонанс этого момента, как отмечалось в нашем предыдущем комментарии, заключается в мудрости национального поэта Туркменистана Махтумкули Фраги, чьи стихи о стойкости и общности перекликаются с призывом конференции превращать ограничения в сильные стороны.

Для других РСНВМ тема партнёрства открывает бесчисленные возможности. Возьмём, к примеру, Боливию — страну, которая отстаивала права на транзит и упрощение процедур торговли через правовые рамки, такие как Договор 1904 года с Чили, обеспечивающий доступ к тихоокеанским портам. На LLDC3 Боливия могла бы выступить за более сильные многосторонние соглашения по упорядочению трансграничной торговли, согласуя свою национальную цель экономической интеграции с видением конференции.

Аналогично, такие страны, как Руанда, часто называемая моделью постконфликтного восстановления, могут сосредоточиться на цифровой трансформации. Инвестиции Руанды в технологические центры и электронное правительство демонстрируют, как партнёрства с технологическими фирмами и международными донорами могут преодолеть разрывы в связности, предлагая уроки для таких РСНВМ, как Лаос или Кыргызстан. Эти страны, каждая со своими уникальными устремлениями — будь то устойчивая энергетика, климатическая устойчивость или доступ к рынкам, — находят в этой теме гибкую основу для формулирования своих приоритетов, опираясь на глобальный опыт.

«Авазинская программа действий», призванная сменить «Венскую программу действий» (2014–2024 гг.), станет краеугольным камнем LLDC3. «Венская программа» добилась успехов в упрощении процедур торговли и развитии инфраструктуры, но такие проблемы, как устойчивая бедность и климатическая уязвимость, остаются. «Авазинская программа действий», сформированная на основе дискуссий конференции, вероятно, сделает акцент на инновационном финансировании, устойчивом транспорте и цифровой связности — областях, где партнёрства имеют решающее значение.

Например, Программа развития ООН (ПРООН), давно присутствующая во всех 32 РСНВМ, планирует выделить успешные инициативы в области снижения риска стихийных бедствий и гендерного равенства, демонстрируя, как многостороннее сотрудничество может привести к преобразующим результатам. Частный сектор также сыграет ключевую роль. Форум частного сектора LLDC3, проводимый параллельно с основной конференцией, изучит, как инвестиции в торговлю, технологии и инфраструктуру могут способствовать устойчивому росту, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Участие молодёжи, ещё один ключевой аспект LLDC3, подчёркивает инклюзивность темы. Молодые люди из РСНВМ, часто остающиеся в стороне от глобальных политических дискуссий, готовы привнести свежие перспективы в вопросы климатических действий, образования и технологий. Их участие отражает более широкую истину: партнёрства должны выходить за рамки элит, чтобы включать голоса тех, кто больше всего затронут политикой развития.

В Непале, например, молодёжные инициативы в области возобновляемой энергетики могли бы вдохновить на аналогичные усилия в других РСНВМ, усиленные через платформы обмена знаниями на конференции. Этот акцент на инклюзивность гарантирует, что партнёрства, формируемые в Авазе, являются не только «сверху вниз», но и укоренены в жизненном опыте сообществ.

Символическое расположение Авазы, на берегу внутреннего моря, добавляет конференции особой пронзительности. Оно отражает парадокс РСНВМ: окруженные потенциалом, но ограниченные географией. Выбор Туркменистаном этого места проведения свидетельствует о его намерении переосмыслить значение статуса «страны без выхода к морю» — не как барьера, а как катализатора инноваций. Водная дипломатия страны, являющаяся краеугольным камнем её внешней политики, служит примером такого мышления.

Отстаивая справедливое управление водными ресурсами, Туркменистан позиционирует себя как лидер в решении общих проблем, таких как изменение климата, которое несоразмерно сильно затрагивает РСНВМ. Такой подход может вдохновить другие страны на поиск региональных решений, таких как совместные инфраструктурные проекты или гармонизированная торговая политика, превращая изоляцию во взаимозависимость.

По мере приближения LLDC3 тема «Достижение прогресса через партнёрство» призывает переосмыслить то, что возможно. Для стран, не имеющих выхода к морю, прогресс заключается не только в преодолении географических преград, но и в использовании их в качестве объединяющего фактора для сотрудничества. Проведение Туркменистаном конференции, пропитанное его культурным этосом стойкости и нейтралитета, создаёт основу для глобального диалога, который является как практическим, так и устремлённым в будущее. От стремления Боливии к торговым путям до цифрового скачка Руанды — каждая страна вносит своё видение, объединённое верой в то, что партнёрства могут превратить ограничения в возможности.

Когда делегаты соберутся под каспийским солнцем, они понесут вперёд надежду, сформулированную Махтумкули: «Пусть из огня сердца поднимется надежда». В Авазе эта надежда будет питать десятилетие действий для стран, не имеющих выхода к морю, прокладывая путь к более связанному и справедливому миру. /// nCa, 29 июля 2025 г.