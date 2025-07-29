Чем привлекает Узбекистан иностранных инвесторов?

Мэлс Очилов,

главный специалист Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

Расположенный в самом сердце Центральной Азии Узбекистан становится всё более привлекательным направлением для международных инвесторов. За последние семь лет в страну привлечено инвестиций на 120 миллиардов долларов США и создано более шести тысяч предприятий. В частности, в 2024 году объём инвестиций достиг 35 миллиардов долларов, а экспорт составил 27 миллиардов долларов.

Так что же делает Узбекистан привлекательным для инвесторов? Рассмотрим основные аспекты.

Во-первых, в республике проводятся масштабные реформы, направленные на либерализацию экономики и улучшение инвестиционного климата.

С 2017 года правительство страны активно работает над приватизацией государственных предприятий, что открывает путь для частных инвестиций в разные отрасли – от энергетики до сельского хозяйства. Кроме того, правительство упростило процедуры регистрации бизнеса, сократив их до 30 минут с момента подачи заявления. Оцифрован процесс получения более 150 видов разрешительных документов, что значительно уменьшило бюрократические барьеры. Эти шаги не только демонстрируют приверженность страны рыночным принципам, но и создают благоприятную среду для иностранных компаний.

Во-вторых, Узбекистан обладает развитой инфраструктурой, поддерживающей предпринимательскую деятельность. Республика инвестирует в модернизацию транспортных сетей, включая автомобильные и железные дороги, что облегчает логистику и торговлю.

Энергетический сектор также претерпевает изменения – активно внедряются возобновляемые источники энергии, обеспечивающие стабильное энергоснабжение. В частности, с начала текущего года солнечные, ветряные и гидроэлектростанции выработали 8,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составило 20,3 процента от общей генерации в стране.

Телекоммуникационная инфраструктура, включая широкопо-лосный интернет, стремительно развивается, что крайне важно для современных бизнес-процессов. На сегодня мобильный широкополосный интернет охватывает 99 процентов населённых пунктов Узбекистана, а связь стандарта 5G доступна во всех областных центрах. При этом международная пропускная способность увеличилась до 4200 Гбит/с, что значительно повысило качество и скорость подключения к глобальной сети.

Следующий фактор – человеческий капитал. Система образования страны обеспечивает постоянный приток молодых квалифицированных кадров, особенно в области технических и инженерных специальностей. Для адаптации рабочей силы к требованиям инвесторов и рынка труда активно развивается экосистема высшего и профессионального образования. В частности, за последние годы в Узбекистане открылся 71 частный вуз и 51 техникум. В них обучаются около 500 тысяч студентов, а охват высшим образованием вырос с 9 до 42 процентов. Это означает, что инвесторы сегодня могут найти здесь талантливых специалистов для своих проектов.

В-четвёртых, поддержка со стороны государства. Проводится системная работа по улучшению условий инвестиционного климата, в том числе в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана. Страна предлагает инвесторам ряд преференций, включая налоговые льготы, освобождение от таможенных пошлин и гарантии защиты прав собственности.

Кроме того, активно идёт работа над улучшением правовой системы для обеспечения справедливого и прозрачного разрешения споров, что снижает риски для бизнеса. В связи с этим разрабатываются законопроекты об инвестициях (в том числе альтернативных), о специальных экономических зонах.

Наконец, стоит упомянуть успешные примеры инвестиций.

В Узбекистане действуют и продолжают расширять свою деятельность такие крупные международные компании, как «ACWA Power», «Masdar», «Linde», «DataVolt», «Shanghai Renewable Energy», «Total Energy» и многие другие, что свидетельствует о растущей инвестиционной привлекательности страны.

Узбекистан привлекает инвесторов своим стратегическим расположением, богатыми природными ресурсами, проводимыми экономическими реформами, развитой инфраструктурой, квалифицированным человеческим капиталом и государственной поддержкой. ///nCa, 29 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Республики Узбекистан в Туркменистане)