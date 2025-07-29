БОМКА 10 способствует развитию цифрового образования в приграничной школе Туркменистана

23 июля, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, в целях поддержки детей, проживающих в приграничных районах, передала цифровое учебное оборудование на сумму 19, 073 евро средней школе №28 Туркменистана.

Школа получила 26 персональных компьютеров с мониторами, интерактивную панель, лазерный принтер, веб-камеры и сетевой оборудование – все необходимое для современного учебного процесса. Эта поддержка позволит модернизировать учебно-материальную базу школы и создать лучшие условия для обучения детей в приграничных районах этрапа Тахтабазар, Марыйского велаята.

Данная поддержка была оказана в рамках Компонента 4 Программы БОМКА 10 «Укрепление трансграничного сотрудничества», который направлен на улучшение условий жизни в приграничных районах за счет местного экономического развития с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп. ///nCa, 29 июля 2025 г (совместно с БОМКА).