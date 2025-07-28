Иран запускает три новых железнодорожных маршрута в соседние страны

Иран готовится открыть три новых железнодорожных маршрута, которые свяжут его с соседними странами и укрепят региональное сообщение. Об этом сообщил Джаббар Али Закери, генеральный директор Национальной железнодорожной компании Ирана (RAJA) и заместитель министра дорог и городского развития.

Как передает агентство Mehr News, новые маршруты свяжут Иран с Турцией, Афганистаном и Туркменистаном. Закери объявил, что прямой пассажирский поезд из Тегерана в Анкару станет продолжением уже действующего маршрута Тегеран – Ван. В настоящее время иранские и турецкие чиновники обсуждают финансовые вопросы, в частности, тарифы на билеты. Ожидается, что движение по новому маршруту начнется в течение двух месяцев.

Ещё один маршрут свяжет иранские города Тегеран и Мешхед с афганским городом Герат. По словам Закери, работа начнется сразу после решения вопросов, связанных с оформлением проездных документов. Изначально маршрут будет пролегать до Розанака, недалеко от Герата, а после завершения строительства 70-километрового участка, который прокладывают иранские подрядчики, будет продлен до самого города.

Помимо этого, RAJA планирует запустить пассажирский маршрут из Мешхеда в Мары, Туркменистан. Ожидается, что это сообщение укрепит экономические и торговые связи Ирана со странами Центральной Азии и, после полноценного запуска, откроет доступ к Узбекистану и Таджикистану. /// nCa, 28 июля 2025 г.