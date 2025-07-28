Иран экспортирует высококачественные эмбрионы коров в Африку и Центральную Азию

Иранская компания «Сина Фаванаран Мандегар» заключила соглашения на экспорт высококачественных коровьих эмбрионов в страны Африки и Центральной Азии. Об этом сообщил управляющий директор компании Мухаммад Мехди Надери. Как передает издание Keyhan International, «Сина Фаванаран Мандегар», связанная с Иранским Академическим центром образования, культуры и исследований, открыла крупнейший в стране центр по производству эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Мощность центра составляет 10 000 эмбрионов в год, а в его работе используются самые передовые технологии.

Надери подчеркнул, что метод ЭКО позволяет одной корове элитной породы производить до 20 телят в год, в то время как при естественном оплодотворении этот показатель равен одному. Он также упомянул, что в 2023 году ещё одна иранская инновационная компания успешно наладила производство эмбрионов от высокопродуктивных молочных и мясных коров, импортированных из Европы. По словам члена этой компании, Мостафы Пурнура Али, коровы, оплодотворенные в лаборатории, дают до четырех эмбрионов в месяц. Это позволяет снизить производственные затраты на 20-30% за счет повышения удоев и привеса.

Кроме того, технология ЭКО ускоряет генетическую модификацию животных и может быть использована для сохранения вымирающих видов. В настоящее время ведутся переговоры о новых экспортных контрактах. /// nCa, 28 июля 2025 г.