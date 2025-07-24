Туркменистан обновляет Национальную лесную программу

В Туркменистане ведется работа по обновлению Национальной лесной программы, срок действия которой истекает в текущем году. Первый подобный документ был принят на период 2013–2020 годов. Недавно в Ашхабаде на базе Национального института пустынь, растительного и животного мира прошли консультации с участием ведущих специалистов в области лесосадоводства, охраны природных экосистем и исследования влияния лесов на микроклимат.

Как отметил в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» один из разработчиков проекта новой программы, руководитель Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, кандидат биологических наук Мухаммет Дуриков, массовое облесение земель, не используемых в хозяйственных целях, началось в 1998 году.

В рамках Национальной лесной программы этот процесс приобрел научно обоснованный характер и плановый подход. Были систематизированы действия озеленителей, разработаны методики посадок для различных эколандшафтов и адаптированы мировые научные и технические практики.

Особое внимание уделяется созданию полезащитных лесных полос вдоль сельскохозяйственных угодий для защиты от горячих и пыльных ветров. Установлены квоты на заготовку семян, а для выращивания саженцев при Управлении лесного хозяйства функционируют более десяти питомников, включая контейнерные, оснащенные современным оборудованием. Эти питомники полностью обеспечивают потребности государства в посадочном материале.

Результаты многолетней работы впечатляют: с 1998 по 2024 год в стране облесено 227 тысяч гектаров земель, высажено более 162 миллионов деревьев. По данным земельного фонда, горные леса занимают 524 тысячи гектаров, пустынные — 9,36 миллиона гектаров, тугайные — 38 тысяч гектаров. Все они находятся под управлением лесхозов.

Одной из ключевых задач программы является противодействие опустыниванию и улучшение экологической обстановки в туркменском Приаралье. Лесомелиорация в этом регионе направлена на закрепление песков, снижение соле-пылепереноса и смягчение влияния ветров с территории высохшего дна Аральского моря.

Обновленная Национальная лесная программа сохранит прежние задачи, но усилит их новыми приоритетами климатической и адаптационной повестки. Среди них — лесовосстановление техногенных песков Каракумов, укрепление тугайных лесов (места обитания благородного оленя), лесопосадки вдоль речных русел, дорог между городами, у промышленных объектов и в предгорьях.

Программа учтет положения четвёртого издания Красной книги Туркменистана (2024), включая выращивание «краснокнижных» растений в заповедниках и питомниках для восстановления растительности, защиты от селей и сохранения водосборов.

Планируется внедрение передовых технологий: дистанционное зондирование Земли, цифровизация государственного лесного кадастра и реестра, инвентаризация лесного фонда, а также системы раннего обнаружения пожаров и очагов вредителей и болезней растений.

Программа также поддерживает развитие индивидуального садоводства, включая виноградники и фруктовые плантации, которые способствуют озеленению и приносят пользу природе.

Особое место в документе отводится развитию недревесного лесопользования: выращиванию лекарственных растений, мёдопроизводству, разведению орехоплодных культур. Уже сегодня в стране экспериментируют с фундуком, а в Балканском велаяте в условиях сухих субтропиков плодоносит многолетняя оливковая роща.

Предусмотрены и экономические механизмы: привлечение частных инвестиций в рамках многолетней аренды земель под экотуризм или орехоплодоводство. Акцент также сделан на повышение экологической культуры населения – через просветительские программы, волонтёрские инициативы, создание общественных лесничеств и новых рабочих мест в “зелёной” экономике. ///nCa, 24 июля 2025 г.