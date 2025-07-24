От цифровизации до культуры: ЦМЭФ-2025 задал вектор развития Центральной Азии

22 июля в Душанбе состоялся первый Центральноазиатский международный экономический форум (ЦМЭФ).

Масштабная площадка для обсуждения перспектив экономического, гуманитарного и цифрового партнёрства в регионе собрала свыше 500 представителей государственных структур, бизнеса, науки и медиа из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

В ЦМЭФ приняли участие Посол России в Таджикистане Семён Григорьев, заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков, и.о. заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами форума выступили Фонд Росконгресс, Российско-таджикский деловой совет при ТПП РФ, исполнительный орган государственной власти города Душанбе, АНО «Международный центр региональной интеграции»

В рамках ЦМЭФ-2025 состоялось 9 сессий, которые охватили ключевые направления партнёрства на евразийском пространстве – от цифровизации и энергетики до гуманитарного сотрудничества: Пленарная сессия «Формируем региональное пространство доверия, партнёрства и дружбы», «Развитие женского предпринимательства», «Роль международных организаций в развитии евразийского сотрудничества. Центральная Азия – регион для новых форматов взаимодействия», «Диалог культур – русский язык как основа межрегионального пространства доверия», «Промышленные и ИТ-парки, СЭЗ: площадки межрегиональной кооперации в Центральной Азии», «Туризм и креативные индустрии: открывая дороги дружбы и культурный код региона», «Цифровизация и ИИ: технологическая независимость и будущее единого цифрового пространства», «Трансформация торговли и логистики в Центральной Азии: от онлайн-ритейла до инновационных транспортных хабов», «Ресурсы будущего: как энергетика и вода определяют развитие региона».

Ключевым мероприятием ЦМЭФ-2025 стала пленарная сессия «Формируем региональное пространство доверия, партнёрства и дружбы» объединила представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества стран Центральной Азии и России. Участники сессии обсудили конкретные направления кооперации в области цифровой экономики, логистики, промышленного партнёрства, молодёжных и образовательных обменов, креативных индустрий. Особое внимание было уделено роли гуманитарного взаимодействия, в том числе продвижению русского языка как инструмента экономического и культурного диалога.

В ходе сессии участники отметили успешность совместных проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, а также обсудили стоящие перед Центральной Азией вызовы, уделив особое внимание вопросам энергетики, водных ресурсов, транспортной инфраструктуры, цифровизации и зеленой экономики.

В рамках форума был также подписан ряд соглашений. По итогам пленарной сессии была подписана Совместная декларация, в которой стороны подтвердили необходимость и стремление к дальнейшему углублению экономической интеграции, расширению торгово-экономических связей и совместному противодействию глобальным вызовам, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

ЦМЭФ стал кульминацией масштабной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». За 46 дней представители бизнеса, науки, образования и культуры проехали более 10 тысяч километров, посетили 27 городов в пяти странах – России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, где провели свыше 160 мероприятий. ///nCa, 24 июля 2025 г.