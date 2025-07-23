Туркменистан перенимает опыт Казахстана для вступления во Всемирную торговую организацию

В то время как Туркменистан готовится к переговорам о вступлении во Всемирную торговую организацию, делегация высокого уровня посетила соседнюю страну Казахстан, чтобы перенять их опыт.

Рекомендации Казахстана, который вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2015 году, могут помочь Туркменистану стратегически сориентироваться в сложном процессе, связанном со вступлением в ВТО.

В состав туркменской делегации, возглавляемой Ылхамом Ярашовым, главой отдела сотрудничества с ВТО Министерства финансов и экономики, вошли официальные лица из Кабинета министров, Парламента, Министерств иностранных дел, юстиции, торговли и внешнеэкономических связей, а также представители Центрального банка и Государственной таможенной службы.

Заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова встретилась с делегацией и заверила их в готовности Казахстана сотрудничать с Туркменистаном в его стремлении присоединиться к ВТО.

Трехдневный визит включал в себя консультативные брифинги и технические обсуждения. Делегация также встретилась с должностными лицами Министерства торговли и интеграции и Центра развития торговой политики QazTrade. Эти учреждения принимали непосредственное участие в переговорах Казахстана по вступлению в ВТО.

Поскольку Туркменистан находится на начальном этапе своего пути к вступлению в ВТО, обмен мнениями охватил широкий спектр вопросов, которые необходимо решить, чтобы претендовать на членство в ВТО.

Логическим обоснованием стремления Туркменистана вступить в ВТО является рост его экономики за счет увеличения объема торговли и иностранных инвестиций. Ожидается, что реформы, которые будут сопровождать этот процесс, также будут способствовать расширению сотрудничества и торговли с соседними странами Центральной Азии. Таким образом, миссия в Астане также продемонстрировала готовность обеих стран к активизации совместного сотрудничества.

Визит туркменской делегации был организован Центром международной торговли (ITC) в июне в рамках финансируемого Европейским союзом проекта “Туркменистан: Повышение устойчивости и интеграции торговли”.

Семинар по подготовке к переговорам

Ранее в мае в рамках проекта также был проведен семинар для государственных служащих Туркменистана по техническим аспектам ведения переговоров о доступе на рынки товаров в рамках ВТО.

На этих переговорах были определены условия доступа на рынок Туркменистана для импортируемых товаров и иностранных поставщиков услуг. Также семинар позволил изучить методику составления первоначальных графиков тарифных льгот, которые лягут в основу переговоров по вступлению в ВТО. /// nCa, 23 июля 2025 г.