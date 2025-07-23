Расширение прав и возможностей руководителей, повышение результативности: Гендерная инклюзивность в государственном секторе Туркменистана

По мере того, как Туркменистан продолжает укреплять свою экономическую интеграцию и торговую устойчивость, расчет число женщин, занимающих руководящие должности. За последние пять лет доля женщин в рабочей силе выросла с 45,8% в 2019 году до более чем 48% на сегодняшний день. Учитывая, что 22,4% женщин в настоящее время занимают руководящие должности, потребность в инклюзивном, адаптивном и стратегическом лидерстве как никогда актуальна.

В Ашхабаде состоялся тренинг на тему “Лидерство мужчин и женщин: эффективность взаимодействия”, в котором приняли участие представители ключевых министерств и правительственных учреждений.

Семинар, организованный в рамках финансируемого ЕС проекта “Туркменистан: повышение устойчивости и интеграции торговли”, реализуемого Центром международной торговли (ITC), позволил повысить лидерские качества и коммуникативные навыки специалистов в области торговли.

Тренинг представлял собой практическое изучение психологии лидерства, стратегий принятия решений и критического мышления – все это было адаптировано к реалиям современного рабочего места. Благодаря оживленным дискуссиям, упражнениям на саморефлексию и моделированию реальной жизни участники определили свой стиль руководства, выявили свои сильные стороны и разработали практические инструменты, позволяющие уверенно руководить своими командами.

Важно отметить, что в ходе программы было изучено влияние гендерного фактора на стиль руководства, динамику организации и эффективность работы команды. Изучив как мужские, так и женские подходы к управлению, участники открыли новые перспективы сотрудничества, проложив путь к более эффективным и равноправным методам руководства в государственных учреждениях.

Акнур Геленова, главный специалист Министерства финансов и экономики Туркменистана, поделилась тем, как тренинг повлиял на ее работу: “Материалы будут способствовать не только нашему профессиональному росту, но и повышению эффективности нашего департамента при подготовке к вступлению в ВТО. Эти навыки укрепят нашу способность взаимодействовать с международными партнерами и уверенно вести переговоры”.

Практический компонент тренинга позволил воплотить теорию в жизнь: улучшить навыки публичных выступлений, презентации и отработать стратегии управления командой, такие как делегирование полномочий, мотивация и разрешение конфликтов. Тематические кейсы, основанные на реальных задачах, предоставили участникам пространство для применения полученных знаний и роста в качестве лидеров.

Эта инициатива знаменует собой важный шаг в создании более эффективной государственной службы Туркменистана, ориентированной на сотрудничество и учитывающей гендерные аспекты. Поскольку страна стремится к более глубокой глобальной интеграции, расширение прав и возможностей ее руководителей — как женщин, так и мужчин — станет ключом к полному раскрытию ее потенциала.

О проекте

Международный торговый центр реализует в Туркменистане четырехлетний проект технической помощи “Туркменистан: повышение устойчивости и интеграции торговли”, финансируемый Европейским союзом (ЕС). Целью проекта является поддержка экономического развития Туркменистана и укрепление торговых отношений между ЕС и Туркменистаном. Проект направлен на содействие международному экономическому взаимодействию Туркменистана и его участию в региональной и глобальной торговле. ///nCa, 23 июля 2025 г.