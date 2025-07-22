Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане вручил копии верительных грамот

21 июля 2025 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином, который вручил копии своих верительных грамот.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистане поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе состоявшейся беседы был детально обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления туркмено-китайских отношений. Стороны отметили, что регулярные встречи на высоком уровне способствуют укреплению политического диалога.

В рамках интенсификации торгово-экономических связей стороны выразили заинтересованность в наращивании взаимодействия в энергетической сфере.

В завершение встречи, собеседники подтвердили приверженность дальнейшему развитию партнерства.

Ранее китайские сми сообщили, что Цзи Шуминь родился в мае 1972 года. Он занимал должности заместителя генерального директора Департамента по делам Евразии Министерства иностранных дел и посла Китая в Таджикистане. ///nCa, 22 июля 2025 г.