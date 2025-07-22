Незабываемое лето туркменских школьников в Беларуси: Единство, Дружба и Культурный Диалог

Десять талантливых школьников из Туркменистана этим летом получили незабываемый опыт, проведя десять дней в Республике Беларусь. Они приняли участие в X Международном культурно-образовательном форуме государств-участников СНГ «Дети Содружества». Форум проходил с 7 по 16 июля в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок», расположенном в живописном месте у озера Нарочь.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», туркменские школьники, представляющие различные учебные заведения, включая школы из Марыйского и Дашогузского велаятов, Ашхабадскую среднюю специализированную общеобразовательную школу-интернат имени Сапармурата Туркменбаши, Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу имени А.С.Пушкина, и воспитанники столичного дворца сирот «Döwletliler köşgi», впервые посетили Беларусь и достойно представили свою страну на международной арене.

Они выступили с яркой презентацией и насыщенной концертной программой, включающей национальные танцы, песни и инструментальные номера.

Форум стал масштабной площадкой для культурного обмена и искреннего общения между школьниками, объединенными общими ценностями, такими как любовь к Родине и стремление к мирному будущему. Туркменская делегация продемонстрировала богатство и самобытность национальной культуры, представив музыкальные номера на дутаре и гопузе, исполнение традиционного танца куштдепди и национальные костюмы.

Особый интерес вызвали мастер-классы по искусству туркменской вышивки — кешде, которая включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Юные мастерицы не только показали готовые изделия, но и продемонстрировали процесс создания кешде, рассказав о символике узоров, значении цветов и орнаментов, а также о роли кешде в жизни туркменских женщин.

Помимо культурных мероприятий, туркменские школьники активно участвовали в спортивных соревнованиях по футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, завоевав призовые места и медали.

Форум также предоставил платформу для развития международного молодежного диалога через интеллектуальные викторины, квесты, тренинги, творческие мастерские и дискуссионные клубы.

X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» объединил детей и подростков из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, создав единое пространство дружбы и взаимопонимания.

Форум прошел под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники посетили мемориальные комплексы, возложили цветы к памятникам и ознакомились с музейными экспозициями, посвященными событиям 1941–1945 годов.

Все участники были награждены памятными сертификатами, а их наставники получили специальные грамоты, что стало признанием вклада каждого ребенка в укрепление дружбы между народами. ///nCa, 22 июля 2025 г.