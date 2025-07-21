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Китайская компания завершила модернизацию тепловозов для Туркменских железных дорог

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18 июля первая партия экспортных тепловозов Китая, отправленных на капитальный ремонт, успешно прошла модернизацию и ремонт на заводе CRRC Ziyang Co., Ltd., дочерней компании CRRC Corporation Limited. Отремонтированные локомотивы вскоре отправятся обратно в Туркменистан для возобновления эксплуатации, сообщает Sichuan Daily.

Эти локомотивы были первой партией продукции CRRC Ziyang Company, экспортированной в Туркменистан. Они находились в эксплуатации в среднем 20 лет и пробег каждого из них превысил 2 миллионов километров.

В конце 2024 года CRRC Ziyang Company подписала контракт с Государственной железнодорожной компанией Туркменистана на ремонт и техническую модернизацию этих локомотивов. Это стало первым подобным проектом для экспортированных тепловозов в Китае.

В мае этого года первая партия локомотивов прибыла в CRRC Ziyang Company для проведения капитального ремонта.

Сотрудничество между CRRC Ziyang Company и туркменской железнодорожной компанией неуклонно развивается с 2004 года. Оно вышло за рамки простого экспорта продукции и теперь охватывает полноценное сотрудничество по всей производственной цепочке, включая поставку комплектных транспортных средств, поставку запасных частей и заводской ремонт.

На сегодняшний день компания экспортировала в Туркменистан 294 локомотива, которые выполняют более 98% местных железнодорожных перевозок. ///nCa, 21 июля 2025 г.

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