Яхтенный Туризм в Турции Набирает Обороты

Турция, омываемая водами Средиземного, Эгейского и Чёрного морей, превращается в одно из самых привлекательных направлений для любителей яхтенного отдыха. Великолепная природа, богатое историческое наследие и современные марины делают страну идеальной для морских путешествий.

Марины, расположенные в крупнейших прибрежных городах Турции, предлагают сервис по международным стандартам: техническое обслуживание, охраняемые стоянки, рестораны, спа-центры и всё необходимое для комфортного пребывания. Отдыхающие могут не только насладиться морем, но и исследовать достопримечательности в глубине страны, а также открыть для себя богатую турецкую кухню.

Анталья – яхтинг круглый год

Свыше 300 солнечных дней в году делают Анталью жемчужиной Средиземноморья. Вдоль побережья – от исторической гавани Калейчи до Кемера и Каша – расположены современные марины, соответствующие стандарту «Голубой флаг». В регионе особенно популярен дайвинг, особенно в Каше, где подводный мир порадует даже опытных ныряльщиков. Летом археологические достопримечательности, такие как Аспендос и Патара, открыты до 22:00.

Мугла – где встречаются два моря

В провинции Мугла находятся такие известные морские курорты, как Бодрум, Мармарис, Фетхие и Гёджек. Престижные марины, как Yalıkavak, предлагают VIP-услуги, безопасные стоянки и просторные зоны для маневрирования. Здесь можно наблюдать парусные регаты, в том числе знаменитую Bodrum Cup, а также насладиться блюдами эгейской кухни, богатой морепродуктами. Поблизости расположены древние города Ликии и Карии.

Измир – гармония городской культуры и морского уединения

Измир, считающийся жемчужиной Эгейского моря, предлагает марины, тянущиеся до Чешме и Алачаты — районов, известных своими ветрами для виндсёрфинга и термальными источниками. Любители истории и гастрономии оценят древний город Эфес, винные маршруты и рестораны, отмеченные звёздами Michelin. Кушадасы — ближайшая марина к Эфесу.

Стамбул – перекрёсток континентов и культур

На берегах Босфора и Мраморного моря расположены марины Стамбула, способные принимать даже мегаяхты. Ataköy, Kalamış и Tarabya предлагают весь спектр услуг: топливо, ремонт, охрана, Wi-Fi, душевые и многое другое. Близость к центру города позволяет яхтсменам насладиться богатой культурной программой, историческими памятниками, высокой кухней и бесконечным шопингом. ///nCa, 2 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)