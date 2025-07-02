Узбекистан и Азербайджан: стабильная дружбаи надёжное партнёрство

Ирода Имамова, Ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

Современные отношения между Узбекистаном и Азербайджаном представляют собой образец динамично развивающегося стратегического партнёрства, опирающегося на прочную историческую основу, духовную близость и взаимную политическую волю к углублению всестороннего взаимодействия.

Узбекский и азербайджанский народы на протяжении веков тесно связывают историко-культурные узы, общие тюркские корни, схожие традиции, язык, обычаи и ценности. Эти факторы служат фундаментом для устойчивого диалога и всестороннего взаимопонимания между двумя государствами, укрепляя атмосферу доверия и добрососедства.

В этом году наши страны отмечают 30-летний рубеж установления дипломатических отношений. Сегодня взаимоотношения Ташкента и Баку наглядно демонстрируют показательный пример сотрудничества двух братских стран. Более того, с подписанием в 2024 г. Договора о союзнических отношениях они стремительно вышли на наивысший уровень межгосударственного взаимодействия.

Это стало логичным продолжением многолетнего пути, в ходе которого двум странам удалось заложить незыблемый фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, наработать масштабную договорно-правовую базу, насчитывающую свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Среди ключевых: Договор о дружбе и сотрудничестве, Декларация об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества, Договор о создании Высшего межгосударственного совета.

Бесспорно, в основе этих достижений лежит политическая решимость, воля наших руководителей, которые год за годом поднимали планку двустороннего взаимодействия. Их регулярные контакты и личные, доверительные отношения стали мощным катализатором для динамичного и поступательного развития диалога на всех уровнях. С 2017 года главы государства провели 12 встреч, а количество визитов на высоком уровне превысило 150.

Такая интенсивная и скоординированная коммуникация задала по настоящему прорывной импульс совместной работе по широкому спектру направлений и позволила добиться прорывных результатов во всех ключевых сферах сотрудничества.

Сегодня Узбекистан и Азербайджан продолжаютпоследовательно развивать экономическое партнёрство, которое демонстрирует стабильную и устойчивую динамику роста. За последние 8 лет объём торговли увеличился в 8 раз c $32 миллионов до $253 миллионов. Поставлена планка довести эту цифру до $1 миллиарда. Для достижения этой цели предпринимаются системные усилия по расширению объёмов торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию проектов промышленной кооперации.

Представители деловых кругов двух стран проявляют растущий интерес к налаживанию тесных экономических связей. За последние годы число совместных предприятий выросло в 5 раз. В настоящее время в Узбекистане действуют свыше 240 компаний с участием азербайджанского капитала. При этом, количество узбекских компаний осуществляющие свою деятельность на азербайджанском рынке достигло 70.

Одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия стала кооперация в сфере автомобилестроения. В рамках совместного проекта компаний «Узавтосаноат» и «Азермаш» на базе Гаджигабульского промышленного парка налажен выпуск автомобилей марки Chevrolet. На сегодняшний день произведено около 9 000 автомобилей.

В целях расширения производственных мощностей и с учётом динамичного роста спроса на выпускаемую продукцию начато строительство второго завода. Ввод нового цеха в эксплуатацию позволит увеличить объёмы производства до 30 000 единиц в год и обеспечить создание свыше 1 200 новых рабочих мест. Поставки запланированы как на внутренний рынок Азербайджана, так и на внешний.

Используя свои ресурсы и наработанный опыт, Ташкент и Баку также запустили проекты текстильного и шелководческого кластеров в Азербайджане, выстроенных по принципу полного производственного цикла – от выращивания сырья до глубокой переработки и выпуска готовой продукции.

В этой же стратегической плоскости активно реализуются совместные инициативы по созданию хлопковых и молочных агропромышленных комплексов, строительству жилых и туристических объектов, развитию современных логистических центров

и реализации энергетических проектов с акцентом на «зелёную» трансформацию.

Важным инструментом, обеспечивающим устойчивость и масштабируемость такой совместной работы, стала учреждённая узбекско-азербайджанская инвестиционная компания с уставным капиталом в $500 миллионов. Сегодня при её участии, реализуются

15 крупных проектов на сумму свыше $360 миллионов.

Подобная динамика экономического взаимодействия стала возможной в том числе благодаря последовательному расширению межрегиональных связей, которые приобретают устойчивый и институциональный характер. Ярким подтверждением этого служит ежегодное проведение узбекско-азербайджанского межрегионального форума, открывший широкий путь для установления побратимских связей между крупными городами двух стран – такими как Бухара и Ленкорань, Термез и Билясувар, Наманган и Мингечевир и др.

На текущий момент уже 11 городов Азербайджана и Узбекистана подписали документы о сотрудничестве. Таким образом, можно уверенно констатировать, что межрегиональное партнёрство сегодня выполняет не просто вспомогательную роль, но и выступает в качестве самостоятельного механизма, обеспечивающего продвижение прямых двусторонних связей.

Одно из центральных мест в узбекско-азербайджанском взаимодействии занимает развитие сотрудничества в энергетическом секторе междуУзбекнефтегазом и компанией SOCAR в области разработки нефтяных месторождений в Азербайджане и Узбекистане.

Параллельно, стороны приступили к практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве Узбекистана, Азербайджана и Казахстана в области «зеленой энергии», предусматривающего создание международного энергетического коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через территорию Азербайджана. В рамках этого проекта Узбекистан планирует к 2030 году экспортировать до 5ГВт зеленой энергии в европейские страны через территорию Азербайджана.

При этом, в фокусе внимания может быть не только трансфер «зеленой» электроэнергии, но и налаживание совместного сотрудничества в области строительства солнечных электростанций и выпуска компонентов для ВИЭ.

Узбекистан и Азербайджан также объединяют схожие взгляды на вопрос формирования разветвлённой системы транспортно-логистических коридоров. Это обусловлено общим стремлением конвертировать стратегическое местоположение в долгосрочную экономическую выгоду.

В этом плане совместное участие в реализации логистических проектов рассматривается странами в качестве важного фактора роста своих экономик. Мировой тренд на диверсификацию транспортных маршрутов усиливает объединяющую роль Азербайджана между Центральной Азией и Европой. Сегодня Узбекистан активно наращивает грузоперевозки через азербайджанскую инфраструктуру. За последние

4 года они показали 5 кратный рост и по итогам 2024 года составили более 1 миллион тонн грузов.

В то же время инициативы Узбекистана по развитию транспортной взаимосвязанности в том числе строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай способны соединить Азербайджан с Китаем и регионом Южной Азии.

Широкие культурно-гуманитарные связи являются важной составляющей двустороннего сотрудничества Узбекистана и Азербайджана. И это неслучайно. Сложившаяся на сегодняшний день вся многогранность узбекско-азербайджанских отношений предопределена пересечением исторических процессов, сыгравших определяющую роль во взаимообогащении двух культур и социально-экономического симбиоза народов.

Особую роль в укреплении гуманитарных связей играют проведение дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции, на территории обоих государств. Взаимное уважение культур, традиций и обычаев, стремление понять духовную сущность и менталитет друг друга играют огромное значение в узбекско-азербайджанских отношениях. Обоюдный интерес к изучению культур очевиден.

В Баку установлен памятник великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. В Ташкенте площадь, где стоит памятник выдающегося поэта, классика персидской поэзии Низами Гянджеви, является одним из излюбленных мест жителей и гостей столицы. Также ярким символом крепкой дружбы наших братских народов стал воздвигнутый в 2022 году в Ташкенте крупный мемориальный комплекс общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Оба государства, расположенные на историческом маршруте «Великий шелковый путь», имеют все благоприятные условия для развития туристической индустрии. Стороны предпринимают значительные усилия в этом направлении. В прошлом году были внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан от 1997 года, что позволило увеличить срок пребывания на территории обеих стран без регистрации с 7 до 15 дней.

Благодаря этим преимуществам число азербайджанских гостей, посетивших Узбекистан, увеличилось с 10 тысяч в 2022 году до 18 тысяч человек в 2024 году. При этом значительно выросло количество туристов из Узбекистана в Азербайджан с 11 тысяч до 16 тысяч посетителей.

Отдельного внимания заслуживает достигнутый уровень двустороннего взаимодействия в сфере образования и подготовки молодых кадров. Между ВУЗами наших государств действует более 40 договоров о сотрудничестве, в рамках которых ведётся научно-исследовательская работа, осуществляется обмен опытом.

В частности, достигнуты договорённости об открытии представительства Самаркандского государственного медицинского университета на базе Нахичеванского университета. Запланирована реализация совместных магистерских программ в области переработки нефти и газа между Ташкентским химико-технологическим институтом

и Бакинской высшей школой нефти, а также в сфере финансов и бизнес-анализа между Ташкентским государственным экономическим университетом и Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Показателем плодотворного сотрудничества двух государств в области образования и науки стал проведённый в этом году в Андижане первый Узбекско-азербайджанский форум ректоров высших учебных заведений. Более 70 руководителей азербайджанских и узбекских вузов обсудили актуальные вопросы развития систем высшего образования двух стран. По итогам конференции были подписаны свыше 60 межвузовских соглашений.

В целом обе страны, несомненно, заинтересованы в дальнейшем всестороннем продвижении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении координации и взаимодействия в рамках международных и региональных организаций с тем, чтобы способствовать последовательному и динамичному развитию узбекско-азербайджанских отношений.

В этой связи, оценивая пройденный путь, можно с оптимизмом рассматривать будущее узбекско-азербайджанских связей. Это касается всего спектра взаимодействия – политический диалог, экономические связи, гуманитарное и научное сотрудничество.