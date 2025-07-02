Туркменистан и Республика Корея продолжают укреплять партнёрство в сфере водных ресурсов посредством таких инициатив, как учебная программа «Умное управление водными ресурсами», двусторонний визит представителей обеих стран по вопросам водного хозяйства в 2023 году, а также устойчивое взаимодействие между правительствами.

С целью дальнейшего расширения сотрудничества в этой области в Туркменистане находится с визитом корейская делегация, включающая представителей правительственных министерств, ведомств и компаний Республики Корея. Главная цель визита — изучение потенциала взаимодействия в ключевых направлениях водного сектора Туркменистана: дноуглубительные работы, модернизация Каракумского канала, внедрение систем контроля качества воды и измерения водного расхода.

1 июля в Ашхабаде в рамках визита состоялся Семинар по сотрудничеству в области водного хозяйства между Туркменистаном и Республикой Корея.

С корейской стороны в семинаре приняли участие около 30 представителей Министерства окружающей среды и Министерства иностранных дел Республики Корея, а также трёх ключевых общественных организаций:

Корейская корпорация водных ресурсов (K-Water) — занимается строительством плотин и поставкой воды для бытовых нужд,

— занимается строительством плотин и поставкой воды для бытовых нужд, Корейская экологическая корпорация (Korea Environment Corporation) — оказывает поддержку в установке и эксплуатации водоочистных сооружений, включая водопровод и канализацию,

— оказывает поддержку в установке и эксплуатации водоочистных сооружений, включая водопровод и канализацию, Корейское водное партнёрство (Korea Water Partnership) — объединяет компании водной отрасли и способствует сотрудничеству с правительственными структурами.

Кроме того, участие приняли 10 компаний, работающих в сфере водных технологий.

С туркменской стороны в семинаре участвовали представители Министерства охраны окружающей среды, Государственного комитета Туркменистана по водному хозяйству и Туркменского государственного института водного хозяйства «Türkmen­suw­yl­ym­ta­sla­ma».

Семинар открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Туркменистане господин Джи Кю Тэк. В своём выступлении он отметил:

«С 2019 года успешно реализуется программа ежегодного визита туркменских специалистов в Корею для ознакомления с современными системами водоочистки, многофункциональными плотинами и очистными сооружениями сточных вод. Республика Корея предлагает передовые технологии в сфере водного управления: от станций водоочистки с применением ИИ до опреснения морской воды и повторного использования сточных вод. В Туркменистане, где протекает Амударья протяжённостью более 2000 км и расположен Каракумский канал длиной около 1400 км, есть значительный потенциал для развития водной инфраструктуры. Я считаю, что у наших стран есть много возможностей для сотрудничества в водной отрасли, и я надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество».

С туркменской стороны с приветственным словом выступил начальник управления цифровых технологий и информационной безопасности Государственного комитета Туркменистана по водным ресурсам Сапармырат Чарыев:

«Наша страна, расположенная в засушливом климате, особенно остро осознаёт ценность каждой капли воды. Главная задача — обеспечить стабильное водоснабжение населения, сельского хозяйства и промышленности при сохранении экологического баланса. В этой связи мы с большим интересом рассматриваем опыт Республики Корея в сфере водного хозяйства».

Он отметил потенциал сотрудничества в водной сфере между Туркменистаном и Кореей в таких сферах – как внедрение инновационных технологий, автоматизированное управление водными ресурсами, использование ВИЭ для водоснабжения.

«Готовы рассмотреть проекты по строительству и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, объединение научных усилий в области разработки новых методов очистки воды», – сказал Чарыев.

Цифровые Двойники и водные кластеры – Опыт Южной Кореи

После вступительных речей участникам семинара был представлен обзор водной политики Республики Корея, а также текущих проектов в области управления водными ресурсами в Туркменистане.

С корейской стороны с презентациями выступили представители ключевых учреждений водного сектора:

О Хе Рин — заместитель директора Министерства окружающей среды Республики Корея,

Ли До Санг и Ли Чже Чжон — старшие менеджеры Корейской корпорации водных ресурсов (K-water),

Лим Чжу Хван — менеджер Корейской экологической корпорации (K-eco),

Шим Ю Сеоп — исполнительный директор Корейского водного партнёрства (KWP).

Южная Корея проводит политику управления водными ресурсами, нацеленную на устойчивое, интегрированное и эффективное использование водных ресурсов, адаптацию к изменению климата и обеспечение водной безопасности. Подход страны к развитию этого сектора эволюционировал от акцента на развитие водных ресурсов к более комплексной стратегии, включающей качество воды, реагирование на климатические кризисы (засухи), развитие водной индустрии, активная цифровизация и внедрение ИИ.

Так, министерство окружающей среды Южной Кореи активно занимается цифровизацией управления водными ресурсами, стремясь повысить эффективность, точность и безопасность за счет использования передовых технологий. Это включает в себя внедрение интеллектуальных систем водоснабжения, канализации и управления плотинами, а также разработку платформы цифрового двойника (Digital Twin Water) для управления водными ресурсами для рек.

По оценкам корейских специалистов, использование умных технологий в водном управлении может ежегодно снижать утечки воды на 110 миллионов кубометров и сокращать выбросы CO₂ более чем на 27 тысяч тонн.

Южная Корея активно внедряет технологию «цифрового двойника» для передового управления водными ресурсами, в частности, благодаря усилиям таких организаций, как Корейская корпорация водных ресурсов (K-water).

Цифровой Двойник (Digital Twin Water) – это платформа, которая создает детализированные 3D-модели городских и неурбанизированных территорий, плотин, водохранилищ и речного ландшафта. Система предоставляет данные в реальном времени об ограничениях сброса плотин, видео с камер видеонаблюдения плотин и рек, местоположение станций оповещения, состояние шлюзов и метеорологическую информацию. Технология цифрового двойника считается решающей для адаптации к растущим неопределенностям и сложностям в управлении водными ресурсами, вызванным изменением климата (например, экстремальные осадки, засухи, наводнения).

Еще одна значимая инициатива — Корейский водный кластер (KWC), расположенный в городе Тэгу.Центр способствует развитию водной индустрии Республики Корея и её выходу на глобальный рынок. Управление кластером осуществляет Корейская экологическая корпорация (K-eco).

KWC охватывает весь цикл инноваций — от научных исследований до промышленной реализации. Особенностью кластера является возможность тестирования и демонстрации новых технологий в реальных условиях. Здесь располагаются установки по очистке и повторному использованию воды, а также лаборатории по контролю её качества. Кластер поддерживает компании в области НИОКР, сертификации и проверки новых продуктов и решений.

Как продемонстрировано в выступлениях, политика управления водными ресурсами Южной Кореи — это динамичный процесс, постоянно развивающийся для решения новых вызовов и использования возможностей в управлении водными ресурсами. Приверженность страны устойчивому управлению водными ресурсами очевидна в ее политике.

Экологическое и водное будущее: инициативы Туркменистана

Представители Туркменистана поделились с коллегами информацией о проектах развития водного сектора страны, направленных на улучшение водоснабжения, рациональное использование водных ресурсов и повышение эффективности ирригации. Среди них: строительство новых водохранилищ, внедрение современных методов орошения (капельное орошение, дождевание, спринклерные системы), а также анализ и модернизация существующих оросительных и дренажных систем для повышения их эффективности.

Основной водной артерией для Туркменистана является трансграничная река Амударья, сток которой на 80 процентов формируется в горных районах Таджикистана и на 20 процентов — в Афганистане. Учитывая важность крупных водохранилищ, в Туркменистане ведутся программные работы по увеличению объемов существующих водохранилищ и строительству новых на водных путях, таких как Каракум-река, Мургаб, Теджен и другие.

На сегодняшний день в стране насчитывается 14 водохранилищ объемом более 10 млн м³ каждое, с общим объемом 4,37 млрд м³. На трех из них ведутся работы по увеличению объема на 3,67 млрд м³, по завершении которых общий объем водохранилищ в стране составит 8,04 млрд м³.

Крупнейший гидротехнический объект, вызывающий интерес и зарубежных экспертов, – это Туркменское озеро «Алтын Асыр». Этот уникальный проект играет ключевую роль в улучшении экологической ситуации в Центральной Азии. Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди озера прекращен сброс коллекторно-дренажных вод в русло Амударьи. Все коллекторы Туркменистана объединены в единую систему, направляющую стоки в озеро, расположенное в Карашорской впадине в пустыне Каракумы.

Туркменское озеро «Алтын Асыр» способствует биоразнообразию: в его водах обитает более 20 видов рыб, а в районе озера наблюдается рост численности птиц. Сеть основных коллекторов и их притоков общей протяженностью 2654 км обеспечивает испарение воды с поверхности озера, создавая влажную атмосферную зону. Это снижает частоту пыльных бурь и благоприятно влияет на местную флору и фауну, способствуя улучшению экологической обстановки в регионе.

Контуры будущего водного партнерства Кореи и Туркменистана

Презентации корейских и туркменских специалистов позволили выявить перспективные направления двустороннего партнёрства в водном хозяйстве. С одной стороны, Туркменистан стремится внедрять современные технологии в водную отрасль. С другой стороны, Южная Корея может стать ценным партнёром, способным поделиться передовыми практиками и инновационными решениями.

Об этом речь шла и во время сессии вопросов и ответов. Живая дискуссия позволила специалистам “нащупать” те направления, которые будут развиты в ходе последующих детальных обсуждений, в том числе и за рамками семинаров. В ходе неё прозвучали ценные предложения, такие как: организация визитов туркменских водников в Корея для ознакомления «на месте» с теорией, представленной на семинаре, возможности стажировки туркменских студентов в Корее, создание профильного учебного центра по водному хозяйству при содействии Кореи в Туркменистане.

***

Вторая часть семинара была посвящена презентациям корейских компаний, специализирующихся на различных аспектах водного хозяйства. Каждая из них представила свои инновационные технологии и решения, применимые к водному сектору Туркменистана. В числе участников:

Saman Corporation – инжиниринговая компания, проектирующая системы водоснабжения и водоотведения.

Grenex Limited – владеет корейской технологией фильтрации под названием GDisk, которая применяется по всему миру.

Samjin Precision Co., Ltd – специализируется на производстве промышленной трубопроводной арматуры и механических систем очистки воды и сточных вод.

Bluewin Co., Ltd – ведущий поставщик передовых технологий в области обработки осадка сточных вод в Корее.

Daehan Environment – специализируется на производстве водоочистного оборудования.

Newtork Korea Co., Ltd – признанный поставщик решений в области электроприводов.

Turbowin Co., Ltd – специализируется на выпуске турбонагнетательных систем, предназначенных для эксплуатации на сооружения по очистке сточных вод.

KOMOTO Inc. – производитель умных клапанных систем.

Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd – лидер строительной отрасли, как в Корее, так и на международных рынках. Реализует проекты строительства тепловых, атомных, приливных электростанций, терминалов по приему СПГ, жилых и коммерческих зданий, дорог и мостов

Hyundai Corporation – реализует сложные проекты под ключи – электростанции, НПЗ, экологические объекты, транспортную инфраструктуру.

***

Семинар по сотрудничеству в области водного хозяйства между Туркменистаном и Республикой Корея стал важной площадкой для обмена знаниями, опытом и технологиями в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Представленные инициативы, национальные проекты и инновационные решения демонстрируют высокий потенциал для дальнейшего углубления партнерства между двумя странами.

Инновационные технологии Южной Кореи, такие как «Цифровой двойник», интеллектуальные системы водоснабжения и Корейский водный кластер, открывают новые возможности для модернизации водной инфраструктуры Туркменистана. В свою очередь, амбициозные проекты Туркменистана, включая развитие водохранилищ и Туркменское озеро «Алтын Асыр», подчеркивают стремление страны к рациональному использованию водных ресурсов и улучшению экологической ситуации в регионе.

В условиях роста вододефицита, климатических изменений и необходимости повышения эффективности водопользования, объединение усилий государств, научных учреждений и бизнеса становится ключевым фактором для достижения общих целей — рационального использования водных ресурсов, улучшения экологической обстановки и обеспечения водной безопасности.

Открытый диалог, технологический обмен и взаимный интерес, проявленный в ходе семинара, создают прочную основу для разработки и реализации совместных проектов, отвечающих как национальным приоритетам, так и глобальным вызовам в области водных ресурсов. ///nCa, 2 июля 2025 г.