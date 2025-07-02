Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Буркина-Фасо обсудили двустороннее сотрудничество по телефону

1 июля 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо господином Карамоко Жан-Мари Траоре.

Стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних связей между Туркменистаном и Буркина-Фасо. Отмечено наличие потенциала для укрепления сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждено взаимодействие в рамках многосторонних структур, в частности ООН, ОИС.

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросам подготовки к Третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, намеченной к проведению в Национальной туристической зоне “Аваза” в августе текущего года.///МИД Туркменистана, 2 июля 2025 г.