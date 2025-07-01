Узы дружбы и сотрудничества: В Ашхабаде отметили День Независимости Беларуси

Эльвира Кадырова

30 июня 2025 года, Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной провел в Ашхабаде торжественный банкет, посвященный Дню Независимости.

В числе гостей – руководители и представители дипломатических миссий, международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также сотрудники Посольства. Почётным гостем от имени правительства Туркменистана выступил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

Ежегодно этот главный государственный праздник Беларуси отмечается 3 июля. Почему была выбрана именно эта дата? Об этом в своем выступлении рассказал Посол Чепурной: «В этот день в 1944 году столица Беларуси, город Минск, была освобождена от немецко-фашистских захватчиков».

«В памяти народа Беларуси война оставила незаживающие раны – погиб каждый третий житель, за время оккупации были разрушены тысячи населенных пунктов, сотни из них сожжены вместе с людьми. Но, несмотря на зверства гитлеровцев, захватчикам оказывалось героическое сопротивление, в Беларуси развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Для белорусов День независимости – символ национальной гордости, доблести и славы, единства и сплоченности», – продолжил он.

Как подчеркнул Посол Чепурной, в послевоенные годы Беларусь, благодаря самоотверженному труду и помощи братских народов была восстановлена из руин, на ее территории разместились крупнейшие предприятия по выпуску продукции машиностроения, нефтепереработки, производству бытовой техники, а Минск стал важным промышленным, научным и культурным центром.

«Сегодня Беларусь – суверенное государство, которое проводит самостоятельную внешнюю политику, имеет экспортоориентированную экономику, развитые промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и здравоохранение», – добавил дипломат.

После обретения в 1991 году государственного суверенитета страна интенсивно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами, установив дипломатические отношения со 183 государствами, и активно участвует в работе международных организаций, уделяя большое внимание укреплению международной безопасности и стабильности.

Значительную часть своего выступления Посол Чепурной посвятил теме развития туркмено-белорусских отношений на текущем этапе.

«Одним из давних и значимых партнеров Республики Беларусь является братский Туркменистан, с которым нас связывает искренняя дружба. Наше сотрудничество всегда основывалось на взаимном уважении и равноправном партнерстве. И этому во многом способствуют традиционно теплые и доверительные отношения между лидерами наших стран», – отметил он.

Говоря о внешнеполитическом треке, Чепурной указал на схожесть подходов Беларуси и Туркменистана к международной повестке – две страны конструктивно и плодотворно взаимодействуют в рамках международных организаций.

«Беларусь с большим уважением относится и всегда поддерживает миролюбивую внешнюю политику Туркменистана, в основе которой лежит принцип постоянного позитивного нейтралитета», – отметил Посол.

В качестве примера глава белорусской дипмиссии привел тот факт, что Беларусь выступила одним из соавторов принятой в 2024 году по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия, а также принятой ею в марте текущего года резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Рассказывая о торгово-экономических отношениях Беларуси и Туркменистана, Посол подчеркнул, что экономики двух стран во многом взаимодополняемы. Также он анонсировал проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В настоящее время стороны прорабатывают сроки проведения встречи.

Далее дипломат остановился на достижениях в развитии культурно-гуманитарных связей.

«В этом году состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, будут предметно рассмотрены его состояние и перспективы развития, намечены приоритеты для дальнейшей практической работы», – сообщил Чепурной.

Образование — ещё одно важное направление: «В университетах Беларуси обучается значительное количество студентов из Туркменистана. Мы очень ценим, что туркменская молодежь выбирает нашу страну для получения высшего образования и гордимся тем, что готовим высококвалифицированных специалистов для Туркменистана в различных сферах деятельности».

Успешно развивается и спортивное сотрудничество. «В феврале текущего года на Международном турнире по самбо на призы Президента Беларуси туркменские самбисты завоевали внушительный комплект медалей, заняв в общекомандном зачете по всем видам – второе, а в боевом самбо – первое место», – напомнил Посол.

В сфере культуры разрабатывается двусторонняя программа сотрудничества, в планах – возобновление практики проведения Дней культуры на взаимной основе.

Завершая выступление, Посол Станислав Чепурной выразил уверенность в том, что у Беларуси и Туркменистана еще много неиспользованных возможностей для развития двусторонних отношений по различным направлениям, представляющим взаимный интерес: «Белорусская сторона настроена на конструктивный диалог и готова к углублению многопланового сотрудничества с Туркменистаном».

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После официальной части вечера гостей ожидала теплая и душевная атмосфера, наполненная музыкой скрипичного ансамбля, исполнением песен о Беларуси. Для автора этих строк, посетившего Беларусь в мае 2025 года в рамках пресс-тура, торжество стало поводом для приятных воспоминаний о Минске, Бресте, Беловежской Пуще. Вспомнилось гостеприимство белорусов – от ответственных сотрудников МИД Беларуси до горничных отелей, культурное наследие белорусского народа, впечатляющие промышленные достижения. К прочим размышлениям хотелось бы добавить: Беларусь – это страна, которая вобрала лучший опыт исторического прошлого и весьма эффективно адаптирует современные мировые практики, уверенно шагая по пути прогресса и процветания. ///nCa, 1 июля 2025 г.

Фоторепортаж с мероприятия: