Министры иностранных дел Туркменистана и Замбии обсудили подготовку к конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

30 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбии Муламбо Хаимбе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.

Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь в ООН.

В этом контексте, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы подготовки к Третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Как известно, Республика Замбия приняла активное участие в Министерской транспортной конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая состоялась 15-16 августа 2022 года. ///МИД Туркменистана, 30 июня 2025 г.