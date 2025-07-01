Делегация Туркменистана приняла участие в Третьей встрече государств ареала  Центрально-Азиатской инициативы по млекопитающим (ЦАИМ/CAMI) Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (КМВ/CMS)

Ширин Каррыева, технический советник проекта Conservation X Labs

С 24 по 26 июня 2025 г. в Ташкенте (Узбекистан) состоялась Третья встреча государств ареала Центрально-Азиатской инициативы по млекопитающим (ЦАИМ/CAMI) Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (КМВ/CMS). Центрально-Азиатская инициатива по млекопитающим была создана в 2014 г. на 11-м заседании Конференции Сторон КМВ для обеспечения общей стратегической структуры по сохранению млекопитающих, включенных в списки КМВ, и их местообитаний в более широком регионе Центральной Азии.

На встрече в Ташкенте участвовали представители государств ареала ЦАИМ из Бутана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международные организации, партнеры и Секретариат КМВ/CMS.

Туркменистан на этой встрече представляли представители Министерства охраны окружающей среды, Национального института пустынь, растительного и животного мира, а также эксперты проекта Conservation X Labs.

С момента создания ЦАИМ её Рабочая программа обновляется каждые шесть лет. На Третьей встрече государств ареала ЦАИМ Секретариат КМВ представил Отчет о выполнении предыдущей Рабочей программы на период 2019-2025 гг., а также была разработана новая Рабочая программа ЦАИМ на период 2026-2032 гг.

Переднеазиатский леопард на Большом Балкане © Team Bars Turkmenistan

Из 15-ти видов животных, входящих в список ЦАИМ, следующие виды обитают в Туркменистане: уриал, джейран, кулан, бухарский олень, переднеазиатский леопард, манул и евразийская рысь (два последних вида были предложены для включения в список ЦАИМ на 14-ой Конференции Сторон в 2024 г.). Помимо Рабочей программы ЦАИМ, Туркменистан участвует также в выполнении Планов работ по отдельным видам, таким как: бухарский олень, кулан, сайгак и переднеазиатский леопард.

В новой Рабочей программе ЦАИМ на 2026-2032 гг. Секретариатом КМВ был предложен подход, основанный на Трансграничных приоритетных природоохранных регионах (ТППР), имеющих большое значение для сохранения видов ЦАИМ. Для Туркменистана это следующие три ТППР: «Западный и Южный Устюрт», «Копетдаг» и «Койтендаг/Кугитанг».

По Трансграничному приоритетному природоохранному региону «Западный и Южный Устюрт» (совместно с Казахстаном и Узбекистаном)были предложены некоторые мероприятия для реализации, в том числе, по плато Устюрт, который на сегодняшний день не является частью сети особо охраняемых природных территорий страны. Как известно, в 2024 г. Туркменистан подписал Меморандум о Сотрудничестве по сохранению дикой природы на плато Устюрт совместно с Казахстаном и Узбекистаном, и назрела необходимость в реализации его Дорожной карты.

Уриал на Гарабогазголе © Team Bars Turkmenistan

Так, в Туркменистане в рамках Национальной лесной программы планируется создать новый государственный природный заповедник на Балханском горном хребте, включая кластер на плато Устюрт/Гарабогазгол, для охраны уриала, джейрана, безоарового козла, переднеазиатского леопарда, манула и других «краснокнижных» видов животных. В рамках трансграничного проекта Conservation X Labs «Основные коридоры для кошачьих в Центральной Азии» с 2023 г. проводятся мероприятия по мониторингу и охране переднеазиатского леопарда в Казахстане и Туркменистане.

Переднеазиатский леопард – ключевой вид для здоровых экосистем Туркменистана и региона. Подтверждение присутствия леопардов в Копетдагском, Бадхызском и Сюнт-Хасардагском государственных природных заповедниках, а также на Балханском горном хребте, Гарабогазголе и плато Устюрт свидетельствует о том, что Туркменистан является частью важного миграционного коридора леопардов в Центральной Азии, который в некоторых местах может пострадать от надвигающихся последствий изменения климата.

Сайгак также является одним из видов списка ЦАИМ и «краснокнижным видом» Туркменистана, который раньше мигрировал в суровый зимний период, но в связи с падением его численности в Казахстане, а также с установлением инженерно-технических сооружений на приграничных территориях на севере Туркменистана, сайгак и другие виды млекопитающих не имеют возможности миграции из соседних стран в Туркменистан.

Кулан туркменский © Team Bars Turkmenistan

Необходимо осуществлять долгосрочные программы мониторинга, отслеживающие тенденции численности, миграционные коридоры и вспышки заболеваний среди диких животных. Эти усилия способствуют пониманию взаимосвязанности ландшафтов и негативного влияния инженерно-технических сооружений, дорог и другой инфраструктуры на диких животных. Трансграничный обмен данными и скоординированные научные исследования проводятся туркменскими специалистами совместно с Казахстаном (в отношении переднеазиатского леопарда) и с Узбекистаном (в отношении кулана, джейрана и уриала).

По Трансграничному приоритетному природоохранному району «Копетдаг» (совместно с Ираном), имеющему большое значение для сохранения переднеазиатского леопарда, кулана, уриала, джейрана и манула, был определен ряд мероприятий по охране и мониторингу этих видов. Так, в Туркменистане инспектора государственных охраняемых природных территорий (Копетдаг, Сюнт-Хасардаг, Бадхыз) и Управления охраны окружающей среды Балканского велаята используют фотоловушки для мониторинга представителей дикой природы, а также SMART-инспектирование для улучшения патрулирования. Также внедряется новый подход, который в той или иной степени поможет снизить конфликт между человеком и леопардом (например, отпугиватели Foxlights). Также официально создана Рабочая группа по переднеазиатскому леопарду – филиал Группы специалистов по кошачьим Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN SSC). У группы есть веб-сайт и платформа для распространения информации о природоохранных мероприятиях и результатах в регионе.

По Трансграничному приоритетному природоохранному району «Койтендаг/Кугитанг» (совместно с Узбекистаном), имеющему большое значение для сохранения уриала и евразийской рыси, входящих в список ЦАИМ, были определены мероприятия по охране и мониторингу этих видов, продолжению использования SMART-патрулирования в Койтендагском и Сурханском заповедниках. Будет продолжаться работа по подготовке трансграничной заявки “Горная экосистема Кугитанг” для подачи в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Рабочей программе на 2026-2032 гг. было рекомендовано работать с соответствующими национальными агентствами, чтобы получить представление о коридорах и барьерах, препятствующих связности ландшафтов, таких как инженерно-технических сооружений, дорог и другой инфраструктуры, и их воздействии на диких животных и разработать варианты смягчения последствий, в том числе для защиты миграционных коридоров.

Государствам ареала обитания ЦАИМ необходимо будет интегрировать обновленную Рабочую программу ЦАИМ на период 2026-2032 гг. в национальную политику: обеспечить официальное включение мероприятий по сохранению мигрирующих видов в национальные стратегии сохранения биоразнообразия, экологические законы, планы землепользования и инфраструктурную политику, а также обеспечить межсекторальные консультации по их реализации. На Третьей встрече государств ареала ЦАИМ был избран новый председатель в лице Узбекистана и Туркменистан – в качестве заместителя председателя на следующий межсессионный период. ///nCa, 1 июля 2025 г.