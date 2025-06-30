Президент Турции и Национальный Лидер Туркменистана провели телефонный разговор

29 июня 2025 г, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган поздравил Героя-Аркадага с днём рождения, отметив огромный вклад Бердымухамедова в последовательное укрепление традиционно дружественных отношений между двумя странами. Глава Турции также адресовал приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову.

В ходе телефонного разговора стороны отметили долгосрочный и стратегический характер диалога между Туркменистаном и Турецкой Республикой, развитию которого способствует общность языка, культуры и духовных ценностей обоих народов.

Значительный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества вносят и регулярные визиты правительственных делегаций, а также консультации и переговоры на уровне ведомств двух стран.

Бердымухамедов поблагодарил Эрдогана за личный вклад в последовательное наращивание отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой. ///nCa, 30 июня 2025 г.